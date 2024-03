Die "Generation V"-Familie trauert um Chance Perdomo (†27)

Hollywood befindet sich in tiefer Trauer. Am Samstag wurden die schockierenden Nachrichten publik, dass Chance Perdomo (27) an den Folgen eines Motorradunfalls verstorben ist. Der Schauspieler war vor allem für seine Rolle in der Serie "Generation V" bekannt – seine Kollegen widmen Chance nun rührende Worte auf X. "Die gesamte 'Gen V'-Familie ist am Boden zerstört über den plötzlichen Tod von Chance Perdomo", heißt es. Die Filmproduktionsgesellschaften Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television übermitteln den Angehörigen des Serienstars ihr aufrichtiges Mitgefühl und Unterstützung.

Die Produzenten der Superhelden-Serie lassen es sich im selben Zuge nicht nehmen, selbst noch ein paar persönliche Worte über Chance zu verlieren: "Wir können das einfach nicht begreifen. [...] Chance war immer charmant und hat gelächelt, er war eine enthusiastische Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Performer und mehr als alles andere, einfach ein netter und liebevoller Mensch." Dabei halten sie die Leser des Beitrags dazu an, ihre Liebsten an diesem Abend festzuhalten, denn sie können es nun nicht mit sich vereinbaren, von ihrem Kollegen in der Vergangenheit zu schreiben.

Die traurigen Nachrichten verkündete Chances Familie am Samstag via Deadline. "Seine Leidenschaft für die Künste und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar – und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte", lautete es in dem Statement.

Getty Images Chance Perdomo, 2023

Getty Images Chance Perdomo, Schauspieler

