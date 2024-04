Kiernan Shipka trauert um ihren Co-Star Chance Perdomo (†27)

Kiernan Shipka (24) trauert um den verstorbenen Chance Perdomo (27). Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Schauspielerin einige rührende Zeilen und Aufnahmen, in denen sie und ihr Co-Star zu sehen sind. "Oh man, das tut weh. Er war eine einmalige Seele. Einfach die feurigste, kreativste, liebevollste, sympathischste und fürsorglichste Kraft, die man sich vorstellen kann", kommentiert die "Wildflowers"-Darstellerin und fügt unter anderem hinzu: "Seine Menschlichkeit war ein großzügiges Geschenk an mich und an so viele Menschen. Es ist wirklich schwer, sich diese Welt ohne ihn vorzustellen. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Das werde ich immer tun."

Außerdem teilt sie einen bewegenden Clip, in dem die zwei Chilling Adventures of Sabrina-Stars miteinander herumalbern und voller Freude in die Kamera strahlen, während Chance seine Kollegin auf seinem Rücken trägt. "Er war ebenso verspielt wie freundlich, genauso liebevoll wie urkomisch. Er brachte mich immer wieder zum Lachen und hielt mich auf Trab (oder trug mich huckepack zu meinem Wohnwagen, was er oft machte). Danke, Chance", erinnert sich die 24-Jährige.

Die Nachricht vom Tod des 27-Jährigen wurde erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung verkündete seine Familie: "Seine Leidenschaft für die Künste und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar – und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte. Wir bitten Sie, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauert." Die Ursache für Chance' Ableben soll laut verschiedenen Medienberichten ein Motorradunfall sein.

Instagram / kiernanshipka Kiernan Shipka und Chance Perdomo, Schauspieler

Instagram / kiernanshipka Chance Perdomo, Schauspieler

