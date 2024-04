Chance Perdomo versöhnte sich kurz vor Tod mit seinem Vater!

Ende März dieses Jahres verstarb Chance Perdomo (27) an den Folgen eines schweren Motorradunfalls. Vor seinem Tod hatte sich der junge Schauspieler mit dem Host des "Inside of You"-Podcasts getroffen, um über sein Familienleben und seine Kindheit zu reden. Dieses Interview wurde nun veröffentlicht. Besonders emotional wird der "Generation V"-Darsteller darin, als es um die Scheidung seiner Eltern und seinen leiblichen Vater geht. So erzählt er: "Ich fuhr im Jahr 2018 mitten ins Nirgendwo nach Glendora in Kalifornien, um ihn zu besuchen. Ich klopfte an seine Tür und in dem Moment, als die Tür aufging, fingen wir beide an zu weinen. Es war sehr schön."

Chance wuchs in England bei seiner Mutter auf, geboren worden war er aber in Kalifornien. Es war nicht einfach für ihn, das Verhältnis zu seinem Vater aufzubauen. Laut seinen eigenen Worten trug er die Wut über die Scheidung sehr lange in sich und trat seinem Vater deswegen eher argwöhnisch entgegen. Er erzählt: "Ich habe mich sehr lange von dieser Wut antreiben lassen. Aber nachdem meine Shows etwas mehr Aufsehen erregt haben, haben wir angefangen, richtig miteinander zu kommunizieren. Ich habe dadurch sehr viel für mich selbst mitgenommen."

Die Nachricht von Chance' plötzlichem Tod versetzte ganz Hollywood in Trauer. Besonders seine Kollegin Kiernan Shipka (24) sprach öffentlich über den tragischen Verlust ihres Freundes. Auf Instagram postete sie: "Seine Menschlichkeit war ein großzügiges Geschenk an mich und an so viele Menschen. Es ist wirklich schwer, sich diese Welt ohne ihn vorzustellen. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Das werde ich immer tun." Die beiden hatten gemeinsam für die Netflix' Show Chilling Adventures of Sabrina vier Staffeln lang vor der Kamera gestanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chance Perdomo, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / kiernanshipka Chance Perdomo und Kiernan Shipka, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Chance' Beschreibung vom Treffen mit seinem Vater? Sehr bewegend. Klingt etwas überspitzt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de