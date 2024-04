Britney Spears teilt wirren Post mit ihrem Ex Sam Asghari

Was hat das zu bedeuten? Im August des vergangenen Jahres gaben Britney Spears (42) und Sam Asghari (30) ihre Trennung bekannt. Angeblich soll die Scheidung der Musikerin und des Schauspielers sogar fast in trockenen Tüchern sein. Nun macht die kultige Blondine mit einem seltsamen Clip auf Instagram auf sich aufmerksam – deutet sie etwa ein Liebescomeback an? Bei dem Video handelt es sich um eine alte Aufnahme, in der Britney gemeinsam mit ihrem Ex tanzt und sie sich sogar küssen. Dazu teilt die "Toxic"-Interpretin noch kryptische Worte: "Es ist merkwürdig, weil es so viele komische Wendungen in Beziehungen mit Freunden, der Familie oder deinen Liebsten gibt."

Um ein erneutes Aufflammen ihrer Liebe mit Sam geht es hier offenbar nicht – stattdessen spricht Britney ganz offen über ihre verletzliche Seite. "Es ist manchmal schwer zurückzublicken, aber es ist wirklich wichtig... Ich bin ehrlich gesagt in den meisten Situationen zu sensibel", gibt die Sängerin zu. Manchmal habe sie sogar Angst davor, etwas zu fühlen, da sie wisse, dass sie sich Dinge zu sehr zu Herzen nimmt. "Gefühllos zu sein ist das Schlimmste, denke ich, aber das gibt mir Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich unbewusst davor schütze", überlegt die 42-Jährige weiter. Sie glaube zudem, dass es Menschen gebe, die das ausnutzen. Ob sie damit etwa auf ihren Ex anspielt?

Angeblich sollen sich Britney und Sam aber gut verstehen. In ihren Memoiren betitelt die Zweifachmama ihren Ex sogar als "Geschenk Gottes". "Das hat mich zum Lächeln gebracht, um ehrlich zu sein", äußerte sich der Fitnesstrainer laut Page Six diesbezüglich. Trotz der Trennung sei er "verdammt stolz" auf die "Scream & Shout"-Interpretin und hoffe, dass "sie die Welt erobert".

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

