Letzte Dokumente: Ist Britney Spears' Scheidung bald durch?

Sind die beiden auch bald auf dem Papier getrennt? Im vergangenen August hatten Britney Spears (42) und Sam Asghari (29) ihre Trennung bekannt gegeben. Kurz darauf reichte der Schauspieler die Scheidung von der "Oops!... I Did It Again"-Sängerin ein. In den letzten Monaten schien es, als würde sich zwischen den beiden ein Rosenkrieg entwickeln. Doch nun finalisieren Britney und Sam ihre Scheidung!

Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, habe Sam am Donnerstag eine sogenannte Offenlegungserklärung eingereicht. Die Erklärung enthalte unter anderem Finanzberichte und eine Liste der Vermögenswerte, die das Paar aufteilen will. Die Dokumente seien einer der letzten Schritte, die unternommen werden, bevor eine Scheidung abgeschlossen werden kann.

Das Leben als Single ist für Britney derzeit noch ziemlich gewöhnungsbedürftig. "Es ist so seltsam, Single zu sein. Ich hatte viel Zeit, um auf all das Gute und Schlechte zurückzublicken", erklärte die "Toxic"-Interpretin ihren Fans vor wenigen Wochen in einem Instagram-Post.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

