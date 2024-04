"Keine Feiermaus": Das ist Ben Tewaag bei Partnerin wichtig!

Ben Tewaag (47) hat klare Vorstellungen, wenn es um seine ideale Partnerin geht. In einem Interview mit Bild plaudert der Promi Big Brother-Gewinner aus dem Nähkästchen, was das Thema Liebe betrifft. "Sicher ist: Eine Feiermaus, die so drauf ist wie ich vor 18 Jahren, kann ich nicht gebrauchen!", merkt der Sohn von Uschi Glas (80) bestimmt an und erklärt, was er von einer potenziellen Freundin erwarte: "Sie soll humorvoll, intelligent, loyal und ehrlich sein. Am besten wäre eine Frau, die mit mir auch den Jakobsweg gehen könnte, den ich für 2024 wieder plane."

Der 47-Jährige scheint bereits seit Juni 2022 wieder Single zu sein. Damals meldete er sich mit traurigen Nachrichten bei seinen Fans: "Traurig, die Frau, die ich heiraten wollte, zu verlieren", kommentierte der Bruder von Julia Tewaag damals ein Instagram-Foto seiner einstigen Freundin Aylin. Mit der Brünetten schien der ehemalige Moderator für einige Monate überglücklich zu sein und teilte dies sogar öffentlich mit seinen Fans auf Social Media: Ben postete einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sich er und sein damaliger Schatz küssen.

Ob Ben es in Erwägung zieht, eine neue Herzdame mithilfe einer Reality-TV-Show zu finden, verrät er nicht. Seit seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" im Jahr 2016, wo sich der gebürtige Münchner den Sieg holte, hielt sich das ehemalige Mitglied der Band Eschenbach übrigens von weiteren Reality-TV-Formaten fern – bis jetzt! Im April dürfen sich Fans nämlich über ein Comeback freuen, denn Ben ist einer der diesjährigen Teilnehmer von Kampf der Realitystars. Gegen Tanja Tischewitsch (34), Calvin Kleinen (32) und Co. tritt er am Strand von Thailand den Wettstreit an. Dem Gewinner winkt ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro.

Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag und seine Freundin Aylin

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Ben Tewaag, "Kampf der Realitytsars"-Kandidat 2024

