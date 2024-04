Ben macht sich bei "Kampf der Realitystars" direkt Feinde!

Schießt sich Ben Tewaag (47) schon jetzt ins Aus? Der Sohn von Uschi Glas (80) ist derzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen. Dort kämpft er unter anderem gegen Calvin Kleinen (32) und Elsa Latifaj um den Titel "Realitystar des Jahres". In Folge zwei muss er jedoch mit den beiden zusammenarbeiten, um keine Bestrafung zu bekommen. Das klappt eher nicht so gut. Eigentlich müssen sie gemeinsam entscheiden, welche deutschen Begriffe, die sie vorher in einem Spiel gesammelt hatten, korrekt geschrieben sind. Aber bevor Elsa und Calvin etwas sagen können, loggt Ben sein Ergebnis ein. Der "Leopard"-Interpret zeigt sich fassungslos: "Wir müssen doch reden. [...] Warte doch. Man kann auch sagen, er hat allein gespielt."

Auch Elsa findet sein Verhalten nicht in Ordnung: "Der Ben hat uns nicht reden lassen, der meinte nur 'pst, pst'", erklärt sie im Einzelinterview. Calvin bewegt das Verhalten des 47-Jährigen so sehr, dass er auch mit den anderen Teilnehmern darüber reden muss: Somit überlegt er sogar, den Schauspieler zu nominieren. Er scheint nicht der Einzige mit diesem Gedanken zu sein. Denn auch Tanja Tischewitsch (34), die Ben zunächst sehr mochte, findet ihn allmählich unsympathisch. Auf ihre Fragen antwortet er patzig – und während der Gruppenbestrafung stellt er sich als Einziger abseits.

Manche "Kampf der Realitystars"-Zuschauer können ihn auch nicht verstehen. "Ben nervt so hart", heißt es beispielsweise auf X. Viele andere Fans sind aber auch eher von Tanja genervt, die übel über Ben lästert. "Gott, aus einer Mücke einen Elefanten machen" und "Tanja ist so eine nervige, falsche Person, die immer die Süße von nebenan spielt und nicht zurechtkommt, wenn jemand ihr keine Aufmerksamkeit schenkt", kritisieren beispielsweise zwei User.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Startcast

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Realitystar

