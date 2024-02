Das sind die Teilnehmer von "Kampf der Realitystars" 2024!

Jetzt ist es offiziell! Seit Jahren begeistert Kampf der Realitystars die eingefleischten Trash-TV-Fans. In diesem Jahr geht das Format bereits in die fünfte Runde. Bislang war bekannt, dass sich der Sohn von Uschi Glas (79), Ben Tewaag (47), Jenny Elvers (51) und TV-Casanova Calvin Kleinen (31) am Strand von Thailand versammeln werden. Doch damit nicht genug: Auch diese Stars nehmen an "Kampf der Realitystars" teil!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTL2 hervorgeht, wollen auch diese Realitystars in die Fußstapfen des vergangenen Siegers Serkan Yavuz (30) treten: Neben TV-Bekanntheit Tanja Tischewitsch (34) und Germany's Next Topmodel-Kandidaten Elsa Latifaj kämpfen auch TikTok-Star Noah Cremer und Prince Charming-Teilnehmer Kevin Schäfer um das Preisgeld von 50.000 Euro. Auch Instagram-Star Keno Veith, Theresia Fischer (31), Valencia Stöhr und der einstige Love Island-Kandidat Maurice Dziwak lassen es nicht nehmen und stellen sich den spannenden Challenges.

Doch damit nicht genug: Realitysternchen Cecilia Asoro, Temptation Island-Bekanntheit Aleks Petrovic (32) und Hot-Banditoz-Star Silva Gonzalez (44) nehmen ebenfalls an der fünften "Kampf der Realitystars"-Staffel teil – ebenso wie Willi Herrens (✝45) Schwester Annemie Herren, Lilo von Kiesenwetter und Köln 50667-Urgestein Christoph Oberheide. Für ein bisschen Drama wird sicherlich Gisele Oppermann (36) sorgen. Bachelor in Paradise-Finalistin Colleen Schneider, der Comedian Chris Manazidis, die Zwillingsschwestern Heidi und Heike Kapuste sowie die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (38), Nina Anhan, machen den diesjährigen Cast komplett.

