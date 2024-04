Bekannt als "Sohn von": Für Ben Tewaag ist das Thema durch!

Ben Tewaag (47) kehrt nach jahrelanger Pause endlich wieder ins Reality-TV zurück. Vielen seiner Kampf der Realitystars-Mitstreitern ist er jedoch nur als Sohn von Uschi Glas (80) bekannt. Der Filmproduzent hat es satt, immer wieder mit seiner prominenten Mutter in Verbindung gebracht zu werden. "Dieses ganze Sohn-Thema ist lange durch. Ich kann nur noch darüber lachen. Wenn jemand kommt mit 'Sohn von' hat die Person noch eine Möglichkeit, mit mir eine ernsthafte Unterhaltung zu führen von unter zehn Prozent", stellt er im Interview mit RTL klar.

In der Vergangenheit sei Ben deswegen oft mit Vorurteilen konfrontiert worden: "Wenn man der Sohn von Uschi Glas ist, denken die, der fängt zu heulen an, wenn er eine Backpfeife kriegt." Früher setzte ihm dieses sogenannte "Weichei"-Image ziemlich zu. "Das hat bei mir irgendwann zu einer ziemlichen Rebellion geführt", erklärte er in der Sendung. Er machte immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Mittlerweile hat er diese Zeit jedoch hinter sich gelassen.

Seit 2015 ist Ben selbst Vater. "Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Geschwister, meine engsten Freunde, meine Hunde und ich bin da auch unglaublich bedingungslos. Das ist wirklich absolut ernst zu nehmen", betont der Autor im Gespräch mit RTL. Eine Partnerin hat Ben aktuell nicht. Doch er weiß genau, was ihm bei seiner Mrs. Right wichtig ist. "Sie soll humorvoll, intelligent, loyal und ehrlich sein. Am besten wäre eine Frau, die mit mir auch den Jakobsweg gehen könnte, den ich für 2024 wieder plane", erzählte er gegenüber Bild.

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Getty Images Ben Tewaag bei "Promi Big Brother" 2016

