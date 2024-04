"Alle drauf": "Kampf der Realitystars"-Ben fehl am Platz?

Ben Tewaag (47) scheint bei Kampf der Realitystars erst mal Anschluss finden zu müssen. Der Autor und Producer war mehrere Jahre nicht mehr im TV zu sehen – am Star-Strand wagt er nun sein Comeback. Viele Kandidaten aus dem Cast kennen sich bereits und fallen sich bei der Begrüßung in die Arme. Ben fühlt sich offenbar ein wenig fehl am Platz. "Mir kommt es so vor, als wenn sich hier eine Art Club trifft, der sich mit Dingen beschäftigt, wie ein Verein, der sich mit der Erhaltung irgendeiner seltenen Froschart beschäftigt. Ich weiß wirklich nicht, wovon die reden", gesteht er in der aktuellen Folge.

Vor allem als seine Konkurrenten Noah Bibble und Keno Veith mit "der goldenen Extrawurst" herumalbern, scheint es Ben ein wenig zu viel zu werden. "Man hat das Gefühl, dass das wie eine völlig eskalierende Geburtstags-, Hochzeitsfeier ist. Man hat sicher auch den Eindruck, dass alle irgendwie 'drauf' sind", erklärt der 47-Jährige im Einzelgespräch, nachdem der TikToker und der Landwirtschafts-Influencer in schallendes Gelächter ausbrachen.

Die Zuschauer haben jedoch Verständnis für den Sohn von Uschi Glas (80). "Nein Ben, der Haufen ist eine Froschart" und "Bisher ist Ben echt der Normalste. Ich hoffe, er kommt gut weg bei der Sendung", lauten nur zwei Fan-Kommentare auf X. Andere bezeichnen ihn sogar stellvertretend für "alle", da der Rest der Truppe ein "Trümmerhaufen" sei.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Startcast

Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag

