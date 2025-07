Nach Verhaftung: Jimi Blue bedankt sich persönlich bei Yeliz

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sitzt seit ein paar Tagen in Untersuchungshaft in Hamburg. Grund dafür ist eine unbezahlte Hotelrechnung im fünfstelligen Bereich. Diese beglich seine Ex-Freundin und Mutter seines Kinds Yeliz Koc (31) für ihn. Wie dankbar der Schauspieler darüber ist, macht er nun in einer Story auf Instagram deutlich. "Der größte Dank aber geht an Yeliz, die, als mir schon die Hände gebunden waren und ohne dass ich danach gefragt habe, ohne mit der Wimper zu zucken, Hilfe angeboten hat, um den offenen Restbetrag sofort zu überweisen", schwärmt er unter anderem.

Damit aber nicht genug. Ferner bedankt sich Jimi bei ihr für die erneute Chance und bezeichnet die Reality-Bekanntheit als "absolute Löwin." Zudem betont er, wie sehr er es schätzt, dass seine frühere Partnerin trotz ihrer Vergangenheit hinter ihm steht und ihn unterstützt. Es heißt: "Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun." Seine Lobeshymne an Yeliz schließt der Ochsenknecht-Spross letztendlich mit den liebevollen Worten ab: "Ich bin dir für alles unendlich dankbar und könnte mir keine bessere Mutter für Snow vorstellen. Wir sind eine Familie und ich werde immer an eurer Seite sein. Komme, was wolle!"

Zwar wird sich das Verfahren, in dem Jimi steckt, voraussichtlich noch eine Weile hinziehen, dennoch macht der Sohn von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (69) ein Versprechen. "Sobald das hier vorbei ist, werde ich mich ein paar Wochen zurückziehen, um zu verarbeiten, was passiert ist und mir den Fall noch einmal genauer anschauen. Natürlich werde ich auch für meine Tochter da sein", merkt der 33-Jährige an. Wann Jimi wieder auf freien Fuß sein darf, bleibt jedoch ungewiss. Laut Bild könnte er sogar an Österreich ausgeliefert werden.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020