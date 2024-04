Ohne Königshaus: Wie viel haben die Sussexes auf dem Konto?

2020 hatten sich Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) dazu entschieden, ihre royalen Pflichten niederzulegen und dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren. Mit ihrem Umzug in die USA widmen sich die Sussexes neuen Projekten wie der Produktion ihrer eigenen Netflix-Doku und dem Schreiben von Büchern. Doch wie viel haben Harry und Meghan seitdem eigentlich auf dem Konto? Wie Mirror jetzt berichtet, sollen der Sohn von König Charles (75) und die einstige Suits-Darstellerin über ein Vermögen von umgerechnet 55 Millionen verfügen.

Dass Harry und Meghan nicht gerade am Hungertuch nagen, scheint vor allem durch ihre aktuelle Wohnsituation deutlich zu werden: Die royalen Aussteiger wohnen mit ihren zwei gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in einer luxuriösen Villa in Montecito, die etwa zehn Millionen Euro wert sein soll. Kurz nach ihrem Rücktritt sollen Harry und Meghan aber noch auf die großzügigen Spenden des Monarchen angewiesen gewesen sein. Nachdem das Ehepaar allerdings den Mega-Deal mit Netflix eingegangen war, beendete Charles laut The Sun die Zahlungen.

Vor wenigen Wochen etablierte die 42-Jährige ihr neustes Business: American Riviera Orchard. Unter dem neuen Markennamen möchte Meghan allerhand Produkte verkaufen – darunter Geschirr, Kochbücher, Gelees und Marmeladen. Ihr Gatte soll allerdings noch Zweifel haben, wie der Autor Tom Quinn im Interview mit Mirror verrät: "Es gibt einen Teil von Harry, der sich unwohl fühlt, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass wir Harry persönlich beim Backen von Kuchen oder beim Vorführen von Küchenutensilien sehen werden." Dennoch wolle er seine Frau mit ihrem neuen Projekt bestmöglich unterstützen.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2018

