Sharon Osbourne lästert über Herzogin Meghans neue Marke!

Sharon Osbourne (71) hat kein Problem damit, in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu sagen. Zu Gast bei TalkTV bespricht sie nun eines ihrer Lieblingsthemen: Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Die Suits-Darstellerin launchte vor Kurzem ihre brandneue Marke American Riviera Orchard. Die Frau von Ozzy Osbourne (75) ist allerdings skeptisch, ob sie damit Erfolg haben wird. "Sie haben alles Mögliche ausprobiert, aber nichts hat bisher funktioniert", urteilt der Realitystar. Dass das "Verhökern" von Haushaltswaren erfolgreich sein wird, bezweifle sie. Außerdem hat Sharon einen einfachen Ratschlag für die Sussexes: "Weniger ist mehr. Ich glaube, das haben sie noch nicht begriffen."

Wenn es nach der Musikmanagerin ginge, hätten Harry und Meghan viel weniger öffentliche Auftritte: "Ich denke, sie müssen aufhören, sich so zugänglich zu machen." Sie habe das Gefühl, die beiden wären momentan ständig auf Events. Allerdings springt sie den ausgewanderten Mitgliedern der britischen Königsfamilie auch zur Seite. Als der Moderator sie fragt, ob der Bruder von Prinz William (41) deportiert werden sollte, falls er auf seinem USA-Visum gelogen haben sollte, antwortet sie: "Ich finde das lächerlich. [...] Komm schon, wie viele Leute lügen, wenn es um Drogen geht."

Schon bei der UK-Version von Promi Big Brother schoss die Moderatorin gegen Meghan und warf ihr manipulatives Verhalten vor. "Ich glaube, das ist alles nur gespielt. Ich glaube, sie schauspielert die ganze Zeit." An der Show nahm außer dem "The Osbournes"-Star auch Prinzessin Kates (42) Onkel Gary Goldsmith (58) teil. Er kritisierte vor allem Harrys Verhalten. "Man kann nicht seine Familie auf so dramatische Weise vor den Bus werfen und Bücher darüber schreiben und dann erwarten, zu Weihnachten eingeladen zu werden", schimpfte er über den Schwager seiner Schwester.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

i-Images via ZUMA Press / Zuma Press Gary Goldsmith, Onkel von Prinzessin Kate

