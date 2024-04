Gastrolle: Sven Martinek geht bei "Das Traumschiff" an Bord!

Die ZDF-Kultserie Das Traumschiff bekommt prominenten Nachschub! Bis Mitte Juli dieses Jahres sollen weitere Episoden der beliebten Filmreihe mit den Arbeitstiteln "Miami" und "Hudson Valley" entstehen. Sven Martinek (60), für Krimi-Fans auch als Hauptkommissar Finn Kiesewetter bei "Morden im Norden" bekannt, wird in einer neuen Folge an Bord der MS Amadea sein. Dies verrät nun ein Instagram-Beitrag der Agentur des Schauspielers. Unter einem Bild von Sven steht kurz und knapp: "Sven Martinek dreht zurzeit 'Traumschiff: Miami'." Es ist das erste Mal, dass der Serienstar auf dem Fernsehdampfer mit dabei sein wird. Weitere Details zu seiner Rolle sind bisher noch nicht bekannt.

Vor dem 60-Jährigen standen schon zahlreiche andere Stars und Sternchen für die Erfolgsserie vor der Kamera. Auch Svens frühere Lebensgefährtin Simone Thomalla (59) war bereits an Bord der MS Amadea. Bei "More than Talking" verriet die Schauspielerin im Gespräch mit Verona Pooth (55): "Als ich dieses Jahr Weihnachten vor der Glotze gesessen habe und Traumschiff geguckt habe, dachte ich: 'So, jetzt ist's Zeit. Jetzt musst du da selber hin'." Gesagt, getan: An der Seite von Influencer Riccardo Simonetti (31), TV-Koch Nelson Müller (45) und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (42) spielte sie in der Traumschiff-Oster-Episode eine der Gastrollen.

Neben renommierten Schauspielern wie Sven und Simone verkörperten in den vergangenen Jahren vermehrt Social-Media-Stars die Gastrollen in der beliebten Serie. Daniel Morgenroth, der bereits seit 2019 Teil des Traumschiff-Casts ist, geht das gewaltig gegen den Strich. "Da hört der Spaß wirklich auf! Diese Person, dieser Influencer, der das Geld nicht braucht, nimmt nämlich einer Schauspielerin oder einem Schauspieler die Arbeit weg – und macht obendrein das Produkt viel schlechter", äußerte der Schauspieler im Interview mit Bunte seinen Unmut.

ZDF / Dirk Bartling Simone Thomalla, Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Collage: ZDF/Dirk Bartling Daniel Morgenroth, Schauspieler

