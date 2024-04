"Prominent getrennt"-Aus: Gina Beckmann hat es kommen sehen!

Für Gina Beckmann und ihre Ex-Freundin Emily Katarzyna ist die Zeit bei Prominent getrennt vorbei. Die beiden einstigen Turteltauben wurden in der vergangenen Folge zum Exit verurteilt – fast alle gegnerischen Ex-Paare wählten die zwei raus! Dass die beiden Damen die Show schon so zeitig verlassen mussten, enttäuscht Gina sehr, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. "Ich wäre sehr gerne noch länger geblieben und hätte gerne die Spiele noch mitgemacht, um mich zu beweisen und über mich hinauszuwachsen", erklärt sie. Doch am frustrierendsten: "Dann auch noch mit allen Stimmen die Show zu verlassen, obwohl ich dort niemandem was getan habe, hat mich schon verletzt." Da sie zuvor von den "Allianzen und Bromances" mitbekommen habe, habe sie bereits mit dem Aus gerechnet. Auf diese Weise haben sich "alle gegen uns verbündet", fügt Gina hinzu.

Im Großen und Ganzen scheint die Teilnahme an der Show für die Reality-TV-Bekanntheit und ihre Verflossene nicht besonders erfolgreich gewesen zu sein. Da die beiden von Anfang an weniger gut aufeinander zu sprechen waren, wollte Promiflash von Gina wissen, ob die dortige gemeinsame Zeit ihn etwas gebracht habe – doch wohl kaum. "Leider hat uns die Zeit nicht geholfen, etwas zu klären, sie hat eher alles noch schlimmer gemacht", entgegnet sie mit ehrlichen Worten. Erst die Ausstrahlung habe ihr letztendlich die Augen geöffnet. Dann habe sie reflektieren können und wirken lassen, was nun zwischen ihr und Emily ist.

Neue Freundschaften wird Gina in dem Format wohl auch nicht geschlossen haben. Die einzige, die ihr positiv in Erinnerung geblieben ist, sei Michelle Monballijn, die Ex von Mike Cees. Sie war die einzige, die sich bei der Entscheidung nicht gegen die zwei Frauen entschieden hatte. "Sie ist wirklich eine Powerfrau, die hinter ihrer Meinung steht", sei der Blondine aufgefallen. Die restlichen Teilnehmer seien "alles Mitläufer". Vor allem Melina Hoch habe sie am "unangenehmsten" empfunden. "Sie ist für mich eine Zicke, die meint, sie steht an oberster Stelle", erklärt Gina im Interview mit Promiflash.

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Influencerin

