Sie zieht blank! Paris Hilton posiert nackt auf Magazincover

Sie lässt die Hüllen fallen! Paris Hilton (43) ziert momentan das Cover der aktuellen Ausgabe von Flaunt – und das komplett nackt! Auch die weiteren Fotos zeigen die Hotelerbin eher wenig bedeckt in Reizwäsche oder weißem Shirt, das ihre Nippel durchscheinen lässt. Ihre Fans bringt Paris so zum Staunen, lockt aber gleichzeitig die Kritiker an. "Ich bin kein Fan davon, Brustwarzen zu zeigen, egal, wer es ist", schreibt ein User unter ihren Beitrag auf Instagram. Andere finden die Aufnahmen geschmacklos. "Paris, du verschwendest unsere Zeit. Wie kommst du auf die Idee, dass ein ganz gewöhnlicher weiblicher Körper etwas Besonderes sein muss, nur weil du nichts trägst", lautet ein weiterer Kommentar.

Die meisten Follower zeigen Paris aber ihre Unterstützung. Neben vielen Feuer-Emojis und roten Herzen finden sich Kommentare wie "Absolut ikonisch!" und "Schöne Bilder. Du zeigst der Welt, dass eine Mutter alles kann". Ihre Fans feiern das neue Lebensgefühl, das die zweifache Mama auf ihren Bildern verdeutlicht – und über das sie im Interview mit dem Magazin spricht. Sie habe in ihrer Vergangenheit viel Trauma und Schmerz erlebt, der sie dazu brachte, eine Mauer aufzubauen. Erst mit ihrem Mann Carter Reum habe sie sich endlich sicher gefühlt. Zudem haben ihre Kinder Phoenix (1) und London zu einer neuen Sichtweise auf die Liebe geführt. "Jetzt, mit meinem kleinen Jungen und meinem kleinen Mädchen, fühle ich eine Liebe, wie ich sie noch nie zuvor empfunden habe", erklärt sie und fügt hinzu: "Jetzt ein richtiges Leben zu haben – das fühlt sich fantastisch an."

Die 43-Jährige erläutert außerdem, ihre Karriere sei die meiste Zeit ihres Lebens von anderen Leuten erzählt worden. Diese stellten sie so dar, wie sie es wollten. "Niemand wusste, wer ich wirklich war oder was ich durchgemacht hatte oder dass ich diesen Panzer hatte, den ich um mich herum aufgebaut hatte", führt Paris weiter aus. Kein Wunder also, dass sie ihre Geschichte nun selber in die Hand nimmt. Die "Stars Are Blind"-Interpretin plant derzeit nämlich eine Dokuserie über die Tabloid-Kultur der 2000er-Jahre, wie Variety berichtete. Darin soll die Art und Weise untersucht werden, wie weibliche Promis damals behandelt wurden – darunter sie selbst.

Getty Images Paris Hilton, 2024

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

