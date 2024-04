Kurz nach Diagnose: Streamer Ninja ist wieder krebsfrei!

Ninja (32) ist krebsfrei! Das verkündete der YouTube-Star gestern in einem Statement, das er via X teilte. "Ich habe gerade die Nachricht von meinem Dermatologen erhalten, tolle Neuigkeiten [...]", gab Tyler Blevins, wie Ninja mit bürgerlichem Namen heißt, bekannt. "Die Exzision war erfolgreich mit klaren Rändern. Die in der Nähe biopsierte Läsion zeigte nur eine leichte Atypie und wurde mit der Biopsie vollständig entfernt. Ab sofort bin ich offiziell krebsfrei", fuhr er fort. "Ich danke euch allen für die Gebete und netten Worte der letzten Woche. Ich liebe euch alle", wandte er sich abschließend an seine Fans.

In der vergangenen Woche hatte der Streamer bekannt gegeben, dass bei ihm Hautkrebs diagnostiziert worden war. "Vor ein paar Wochen war ich bei einem Dermatologen für das jährliche Hautkrebs-Screening. [...] Ich hatte einen Leberfleck an der Unterseite meines Fußes, den die Ärzte vorsichtshalber entfernen wollten. Es stellte sich als Melanom heraus, aber sie sind optimistisch, dass wir es im Frühstadium entdeckt haben", schrieb er auf X. "Bitte nehmt das als eine Aufforderung, eure Haut regelmäßig untersuchen zu lassen", warnte er seine Follower.

Ninja gehört zu den größten Netz-Stars im Streaming-Bereich. Alleine auf YouTube folgen dem 32-Jährigen über 23,9 Millionen Menschen. Der US-Amerikaner begeistert seine Fans regelmäßig mit Let's Plays- oder Reaction-Videos. Auch in Sachen Liebe läuft es für Tyler gut. Seit 2018 ist er mit seiner Ehefrau Jessica verheiratet. Auf Instagram gibt die Partnerin regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung mit dem Streamer.

Getty Images Ninja, Streamer

Instagram / jessicablevins Jessica Blevins und Ninja

