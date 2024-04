Serienstar David Lautman geht mit Heiratsantrag-Clip viral!

Für einen einzigartigen Heiratsantrag hat David Lautman (35) keine Mühen gescheut! Der "General Hospital"-Darsteller und seine frischgebackene Verlobte Megan lernten sich vor einigen Jahren bei einem Werbedreh für Laptops kennen. Um seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen, hat sich der Schauspieler etwas ganz Besonderes überlegt: Der 35-Jährige fügte dem Werbeclip eine weitere Szene hinzu und spielte sie auf dem gemeinsamen Fernseher ab. Megan – die noch nichts von ihrem Glück wusste – fing an, den Fernseher zu filmen, da der Clip eigentlich nicht mehr ausgestrahlt werden durfte und sie dementsprechend befürchtete, dass das Video ohne Bezahlung ausgestrahlt wird. Doch in Wahrheit hielt die Beauty damit vor einigen Tagen ihr eigenes Antragsvideo fest. Anschließend teilte sie den Clip auf TikTok – und der epische Heiratsantrag ging viral und wurde mittlerweile schon über 18 Millionen Mal angesehen!

Das Model betitelt das Video mit den Worten "Ich habe versehentlich meinen eigenen Heiratsantrag aufgenommen, weil ich dachte, dass ein alter Werbespot [...] erneut ausgestrahlt wird, ohne dass ich dafür bezahlt werde." Nachdem der eigentliche Werbeclip in ihrer Aufnahme endet und Megan bemerkt, dass der Spot trotzdem weitergeht, reagiert sie zugleich verwirrt und amüsiert. Der Sprecher in dem Video fragt den "Werbe"-David, ob er denn noch etwas zu sagen hätte. Nach einigen Anläufen im Spot versteht der Schauspieler den Wink mit dem Zaunpfahl: Als schließlich eine Box in den Händen des 35-Jährigen erscheint, deutet er an, diese an den David vor dem Fernseher zu werfen und erteilt ihm somit das Wort.

Lachend geht David auf die Knie und macht seiner Liebsten einen Antrag – und sie nimmt ihn ebenfalls kichernd an. Die beiden scheinen, was den Humor betrifft, zu 100 Prozent auf einer Wellenlänge zu sein. Nicht nur Megan scheint der kreative Antrag gefallen zu haben: Auch die User im Netz sind begeistert. "Ich liebe es! So macht man das", kommentiert ein Fan unter dem Clip. Ein anderer User ist völlig aus dem Häuschen und meint: "Das ist der kreativste und lustigste Antrag aller Zeiten. Der verdient einen Oscar."

TikTok / meganliwang David Lautman während seines Antrags

Instagram / davidlautman David Lautman und seine Verlobte zeigen den Verlobungsring

