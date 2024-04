Gruselig: Heino Ferch entdeckte als Kind eine Wasserleiche!

Heino Ferch (60) erzählt von einer schauderhaften Entdeckung! In der TV-Show "3 nach 9" enthüllt der Schauspieler, dass er als Kind eine Leiche zu Gesicht bekommen habe, als er bei seiner Oma in Baden-Württemberg zu Besuch gewesen sei. "Da kam jemand vorbeigeschwommen, der nicht mehr so ganz geatmet hat", erinnert er sich an den Tag am Fluss. Der Bademeister einer Badeanstalt habe die Polizei alarmiert, die festgestellt habe: Es handelte sich um eine Wasserleiche!

Heino und die anderen Kinder fanden das offenbar ziemlich lustig: "Wir standen alle da und waren begeistert. Es war schon gruselig, aber das kam erst hinterher. Wenn man zehn ist, denkt man: Wow, was ist jetzt los?" Er habe das Geschehene damals als Abenteuer wahrgenommen, versichert der 60-Jährige in der Sendung, die bei Radio Bremen läuft. Moderatorin Judith Rakers (48) kann die Geschichte kaum glauben: "Das war doch bestimmt traumatisierend oder?"

Dass Heino so ehrlich aus seiner Kindheit erzählt, ist recht ungewöhnlich. Denn eigentlich hält der Ku'damm 56-Star sein Privatleben von der Öffentlichkeit fern. Ein paar Einblicke gibt er gelegentlich aber – wie zum Beispiel die Tatsache, dass er 2021 noch einmal Vater wurde. "Es ist ein großes Geschenk", schwärmte er im Interview mit Gala.

AEDT/ Action Press Heino Ferch bei der Berlinale 2024

Getty Images Marie-Jeanette Ferch und Heino Ferch

