Zweite Verhaftung: Freunde sind besorgt um Tiffany Haddish

Tiffany Haddish (44) muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Die Schauspielerin machte in der Vergangenheit mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Im September 2022 war sie angeklagt worden, weil sie mit ihrem Kollegen Aries Spears (48) ein 16-jähriges Mädchen und dessen Bruder sexuell belästigt habe. Vor wenigen Tagen flatterte dann die zweite Klage innerhalb von zwei Jahren ins Haus – die Komikerin wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt. Diese Neuigkeit versetzt Tiffanys Freunde in große Sorge um sie.

Nachdem die Schauspielerin am 24. November für einige Stunden in Gewahrsam genommen worden war, trat sie bereits am nächsten Tag wieder in Kalifornien auf. Ihr Verhalten gibt vor allem ihrem Umfeld zu denken. "Sobald ich davon hörte, sagte ich nur: 'Oh mein Gott!' Ich bin froh, dass es ihr gut geht", sorgt sich ein Freund und äußert gegenüber Radar Online seine Bedenken: "Es kommt mir komisch vor. Man sollte meinen, dass jemand in so einer Situation einen Fahrer hat."

Warum Tiffany das Ganze so schnell wegzustecken scheint, ist bislang noch nicht klar. So droht der "Girls Trip"-Darstellerin noch wegen der Anklage der sexuellen Belästigung eine hohe Geldstrafe: Die Mutter der Opfer fordert laut einem Anwaltsschreiben, das dem oben genannten Online-Magazin vorliegt, rund 900.000 Schadensersatz.

Getty Images Tiffany Haddish, November 2023

Getty Images Tiffany Haddish im Oktober 2023

Getty Images Tiffany Haddish im Oktober 2023

