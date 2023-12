Betrunken gefahren? Tiffany Haddish streitet Vorwürfe ab!

Tiffany Haddish (44) verteidigt sich! Hinter der Komikerin liegen Monate voller Negativschlagzeilen. Zunächst war sie wegen sexueller Belästigung mehrerer Minderjähriger angeklagt worden – die Mutter der Opfer hatte eine hohe Schadensersatzsumme gefordert. Anschließend folgten mehrere Fälle von Trunkenheit am Steuer. Ein Fall von alkoholisiertem Fahren geht nun vor Gericht. Und Tiffany ist sich keines Fehlers bewusst: Sie plädiert auf nicht schuldig!

Wie TMZ berichtet, erschien die Schauspielerin am Mittwoch vor dem Richter in Los Angeles. Dort zeigte sie sich keinesfalls reumütig, sondern plädierte auf nicht schuldig im Falle der Klage wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ebenso verhält es sich bei einer Anklage in Georgia wegen Trunkenheit am Steuer – auch diese wies Tiffany von sich.

Das Umfeld von Tiffany ist nach so vielen Klagen innerhalb kürzester Zeit in großer Sorge um sie. Ihren Freunden bereitet das Verhalten der Entertainerin Bauchschmerzen – sie hoffen, dass es ihr gut geht, sind jedoch auch irritiert, wie ein Insider zuletzt verraten hatte.

Tiffany Haddish, US-Schauspielerin

Tiffany Haddish 2022

Tiffany Haddish, Schauspielerin

