Tochter (6) von NFL-Spieler musste an ein Beatmungsgerät

Die kleine Tochter von NFL-Star Tevin Coleman leidet an einer Sichelzellenkrankheit. Nun gibt der Sportler ein trauriges Update über den Gesundheitszustand seiner Tochter Nazaneen. Bei Instagram teilt seine Frau Akilah ein Video, das die Sechsjährige zunächst nur im Krankenhaus zeigt, wo sie mit ihren Eltern kuschelt und sogar Basketball spielt. Doch dann folgen Bilder, die das Mädchen an einem Beatmungsgerät zeigen. "Es ist ein unerklärliches Gefühl, zu sehen, wie dein Kind buchstäblich darum kämpft zu atmen", schreibt Akilah offenbar emotional und ergänzt: "Es ist wirklich schwer für alle Eltern, so verletzlich und transparent zu sein, aber wir halten es für wichtig, weil wir so viele unserer Höhen und Erfolge teilen, dass es unaufrichtig und irreführend wäre, dies nicht zu teilen."

Akilah erklärt, dass ihre Tochter nur für eine Zeit an das Gerät angeschlossen werden musste, weil sie nicht alleine atmen konnte. Das Gerät sollte "ihre Lunge erweitern" und ihr die Sauerstoffaufnahme erleichtern. Hinzu kam, dass Nazaneen ihre erste Bluttransfusion bekam. Ihre kleine Tochter sei für die besorgte Mutter "das widerstandsfähigste Mädchen". Aber auch Gatte Tevin sei unverzichtbar gewesen, um die Situation zu überstehen: "Ich bewundere und beneide die Selbstkontrolle, die Tevin hat, denn als Nazaneen an das Beatmungsgerät gelegt wurde, bin ich hyperventilierend auf die Knie gefallen. [...] Tevin hat es geschafft, meinen Geist zu beruhigen, während er seinen eigenen beherrschte." Nazaneen habe zwei Wochen im Krankenhaus verbracht, scheint aber mittlerweile wieder zu Hause zu sein.

Über das Privatleben von Tevin und Akilah ist wenig bekannt, aber neben Nazaneen scheinen die beiden auch einen Sohn zu haben. Abseits des Familienlebens steht Football für Tevin im Zentrum. Seit 2015 ist er Teil der NFL und spielt auf der Position des Runningbacks. Er stand unter anderem für die Atlanta Falcons, die New York Jets und zuletzt für die San Francisco 49ers auf dem Platz. Letztere hat er 2021 kurzzeitig verlassen, bevor er 2022 zurückkehrte. Seine Familie feuert den 30-Jährigen regelmäßig vom Spielfeldrand an.

Getty Images Tevin Coleman, Sportler

Instagram / teco_raww26 Tevin Coleman mit seiner Familie

