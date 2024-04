Ex-NFL-Star Terrell Suggs wegen Körperverletzung verhaftet

Normalerweise macht Terrell Suggs (41) wegen seiner Karriere als Footballspieler auf der Position des Linebackers von sich reden. Doch nun macht der ehemalige NFL-Star mit ganz anderen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Gefängnisaufzeichnungen des Scottsdale Police Departments, die TMZ vorliegen, zeigen, dass der Profisportler am späten Dienstagabend in Maricopa County, Arizona, wegen zweier Anklagen verhaftet wurde – ein Angriff und ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung.

Ein Sprecher des zuständigen Gefängnisses teilte dem Newsportal aber bereits mit, dass der 41-Jährige inzwischen wieder freigelassen wurde. Weitere Einzelheiten zu den Vorwürfen gegen den Super Bowl-Sieger und seiner Verhaftung wurden bislang allerdings noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Zudem bleibt wohl vorerst noch abzuwarten, ob sich Terrell noch persönlich zu dem Vorfall äußern wird – bislang liegt kein offizielles Statement von dem Profisportler vor.

Terrell spielte von 2003 bis 2019 in der National Football League, wobei er seine größten Erfolge mit den Baltimore Ravens feierte: Er konnte in seinen 17 Spielzeiten 139 Sacks, sieben Interceptions und 895 Tackles sammeln. Außerdem wurde er einmal zum "Defensive Player of the Year" und einmal zum "All-Pro" gewählt. Später verpflichteten ihn die Kansas City Chiefs über das Waiver Wire. Mit ihnen gewann er den Super Bowl LIV.

Getty Images Terrell Suggs, NFL-Star

Getty Images Terrell Suggs im August 2019

