Terrell Suggs bekennt sich schuldig in Starbucks-Vorfall

Eigentlich wollte sich Terrell Suggs (42) in einem Starbucks Drive-Through nur schnell einen Kaffee besorgen, als die Situation im vergangenen März plötzlich eskalierte. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem NFL-Star und einem anderen Kunden – und Terrell zog leichtfertig seine Waffe. Einen Monat später wurde der Football-Spieler festgenommen, jetzt kam es zu einer Verhandlung. Nachdem er zunächst darauf beharrt hatte, dass das aggressive Verhalten in dem Streit von seinem Gegenüber ausging, zeigte er sich laut TMZ nun einsichtig: Er erschien in Hemd und Krawatte vor Gericht und bekannte sich nach einem Deal mit den Staatsanwälten schuldig.

Offenbar ein kluger Schachzug des Ex-Linebackers der Baltimore Ravens – er kam mit einer Ordnungswidrigkeit davon, welche wahrscheinlich nur eine Bewährungsstrafe zur Folge haben wird. Ursprünglich drohte Terrell eine Haftstrafe, die zweite Anklage wegen Drohung oder Einschüchterung wurde im Zuge des Deals aber fallen gelassen. Das Schuldeingeständnis kam überraschend: Nach seiner Verhaftung im April 2024 zeigte er noch keine Einsicht eines Fehlverhaltens. "Als der Mann im anderen Fahrzeug eskalierte, fürchtete ich um meine Sicherheit, da ich nicht wusste, was seine Absichten waren", sagte er damals aus und fügte hinzu: "Während des gesamten Vorfalls fühlte ich mich in Gefahr und hatte Angst, dass ich nach Hause verfolgt werden würde und fürchtete um meine Sicherheit und die meiner Familie."

In der Vergangenheit sorgte der 42-Jährige mit sportlichen Nachrichten für Schlagzeilen. Terrell spielte von 2003 bis 2019 in der National Football League. Gemeinsam mit den Baltimore Ravens feierte er seine größten Erfolge: Er konnte in seinen 17 Spielzeiten 139 Sacks, sieben Interceptions und 895 Tackles sammeln. Außerdem wurde er einmal zum "Defensive Player of the Year" und einmal zum "All-Pro" gewählt. Später verpflichteten ihn die Kansas City Chiefs über das Waiver Wire. Mit ihnen gewann er den Super Bowl LIV.

Getty Images Terrell Suggs, NFL-Star

Getty Images Terrell Suggs im August 2019

