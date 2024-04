So reagieren die Fans auf den Tod von O.J. Simpson (†76)

Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass O.J. Simpson (✝76) an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben ist. Die traurigen Nachrichten verbreiten sich auf Instagram wie ein Lauffeuer – und die Anteilnahme zum Tod des ehemaligen Footballspielers ist immens. "Er kann endlich mit seiner geliebten Frau wiedervereint werden", "Ich wünsche niemandem den Tod, Ruhe in Frieden O.J." oder "Mein Beileid an seine Familie, Freunde und Bekannte", lauten dabei nur einige der trauernden Kommentare.

Allerdings gibt es auch einige kritische Stimmen, die sich in der Kommentarspalte zu Wort melden – und spielen dabei vor allem auf seinen Freispruch im Mordfall seiner Frau Nicole Brown (✝35) Simpson an. "Wehe, wir sehen irgendwo ein Bild von diesem Mann mit Flügeln in den Wolken", "Wenigstens stirbt er nicht im Gefängnis", lauten unter anderem zwei Nachrichten im Netz. Ein dritter User schließt sich an und scherzt: "Eine Schweigeminute für eine der kultigsten Polizeiverfolgungsjagden."

Sein Tod wurde von seiner Familie in einem offiziellen Statement auf X bestätigt. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs", heißt es darin. Dass O.J. an Prostatakrebs erkrankt ist, wurde erst vor wenigen Monaten bekannt. In der Erklärung lautet es weiter: "Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren."

O.J. Simpson im Oktober 2008 in Las Vegas

O.J. Simpson im Jahr 2017 in Nevada

