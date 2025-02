O.J. Simpsons geheime Schätze sollen versteigert werden

Das Nachlassverfahren rund um O.J. Simpson (✝76) nimmt Fahrt auf. Wie TMZ berichtet, haben der Nachlassverwalter Malcolm LaVergne und seine Anwälte vorgeschlagen, zwischen dem 12. und 29. März eine Auktion zu veranstalten, um zahlreiche persönliche Gegenstände des ehemaligen NFL-Stars zu versteigern. Darunter befinden sich Fotos mit berühmten Persönlichkeiten wie Bill Clinton (78) und Henry Kissinger (✝100), ein von Andy Warhol (✝58) gemaltes Porträt, ein signiertes USC-Heisman-Poster sowie Erinnerungsstücke aus seinen Filmen "Die nackte Kanone" und "Cassandra Crossing". Bis spätestens 26. Februar haben O.J.s Kinder die Möglichkeit, diesem Vorhaben zu widersprechen.

Zu den skurrileren Gegenständen, die versteigert werden könnten, gehört auch ein Pornografie-Archiv, das er während seiner Haft gesammelt haben soll. Ebenso sind Plaketten, die seine Erfolge als Athlet und Sportikone dokumentieren, Teil der möglichen Auktionsgegenstände. Obwohl sein berühmtes Sterbebett in der Liste fehlt, versprechen andere persönliche Gegenstände hohe Gebote – zumal die Auktion von Goldin Auctions, einem renommierten Anbieter, abgewickelt werden soll. Ziel ist es, mit den Erlösen aus dem Verkauf offene Schulden gegenüber Gläubigern auszugleichen, die sich seit seinem Tod am 10. April 2024 gemeldet haben.

O.J. war sowohl für seine Leistungen auf dem Footballfeld als auch für seinen dramatischen Gerichtsprozess in den 1990er-Jahren berühmt. Neben seiner Karriere im Sport und als Schauspieler galt er immer wieder als umstrittene Figur. Einer seiner größten sportlichen Triumphe war der Gewinn der Heisman-Trophäe 1968, die die beste Leistung im College-Football auszeichnet. Trotz einiger Skandale, die sein Leben überschatteten, bleibt sein Name fest mit der NFL verbunden. Die geplante Auktion wirft einen faszinierenden Einblick in sein bewegtes Leben – vom Sporthelden bis hin zu einer Figur im Zentrum juristischer und öffentlicher Kontroversen.

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson, ehemaliger NFL-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson

Anzeige Anzeige