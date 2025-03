So leben die Kinder von O.J. Simpson und Nicole Brown heute

Fast 30 Jahre sind seit der Ermordung von Nicole Brown (✝35) vergangen und knapp ein Jahr ist es her, dass ihr Ex-Mann O.J. Simpson (✝76) in Las Vegas an Krebs verstarb. Während ihrer Ehe bekamen die beiden Kinder: Tochter Sydney Brooke Simpson, die 1985 geboren wurde, und Sohn Justin Ryan Simpson, der 1988 zur Welt kam. Nach Nicoles Tod lebten die beiden zunächst bei ihrer Familie, bevor sie nach O.J.s Freispruch zu ihrem Vater nach Florida zogen. Heute sind Sydney und Justin erwachsen und führen ein Leben abseits des Rampenlichts.

Sydney, inzwischen 39 Jahre alt, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach ihrem Abschluss in Soziologie an der Boston University zog sie nach Atlanta und schließlich nach Saint Petersburg in Florida, wo sie im Immobilienbereich tätig ist. Laut Berichten besitzt sie dort mehrere Immobilien, darunter zwei Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus. Öffentlich hat Sydney nie über den Tod ihrer Mutter gesprochen, doch ihre Tante Dominique Brown erklärte einmal in der Today Show, dass sie eine enge Beziehung zu ihrer Nichte habe. "Das hätte Nicole gewollt", so Dominique über ihre Rolle im Leben von Sydney.

Justin, 36 Jahre alt, hat ebenfalls seinen Lebensmittelpunkt in Saint Petersburg gefunden. Nach seinem Abschluss an der Florida State University arbeitete er, wie seine Schwester, im Immobiliensektor. In einem seltenen Interview nannte er die Gegend "einen großartigen Ort zum Leben". Privat sorgte Justin Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als O.J.s Nachlassverwalter ihm vorwarf, unrechtmäßig Besitzansprüche an einem Haus in Las Vegas geltend zu machen, das seinem verstorbenen Vater gehört hatte. Trotz dieser rechtlichen Auseinandersetzungen scheint Justin ein ruhiges Leben zu führen, in enger Verbindung zu seiner Schwester und seiner Familie.

Getty Images O.J. Simpson mit seinen Kindern Sydney und Justin im Juni 1994

FILES/AFP/Getty Nicole Brown, ermordete Frau von O.J. Simpson

