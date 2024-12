Neue Beweise: Trug O.J. Simpson doch Schuld an Nicoles Mord?

Fast 30 Jahre nach den tragischen Morden an Nicole Brown (✝35) und Ron Goldman hat es kürzlich eine neue Entwicklung gegeben: O.J. Simpsons (✝76) ehemaliger Bodyguard Iroc Avelli hatte behauptet, eine Aufnahme vom Geständnis des einstigen Footballspielers zu haben, für die Tode seiner Ex-Frau und ihres Freundes verantwortlich zu sein. Wie TMZ berichtet, habe die Polizei von Minnesota daraufhin mehrere USB-Sticks untersucht – jedoch ohne Erfolg. "Die Polizeibehörde der Stadt Bloomington, Minnesota, hat die fraglichen Laufwerke untersucht und festgestellt, dass sie nichts Beweiskräftiges enthalten", betont das Los Angeles Police Department nun. Darüber hinaus soll auf den Aufnahmen nicht nur kein Geständnis, sondern ebenso wenig O.J. zu hören sein. Es handle sich lediglich um Selbstgespräche von Iroc.

Laut Dokumenten, die dem US-amerikanischen Blatt vorliegen, soll die Polizei von Bloomington in Minnesota die besagten USB-Sticks bereits im März 2022 beschlagnahmt haben. Diese hätten sich wohl in einem Rucksack des Ex-Leibwächters befunden, der im Rahmen der Ermittlungen bezüglich seiner Verhaftung wegen Körperverletzung gefunden worden war. Wenige Monate nach O.J.s Tod im April dieses Jahres habe die Polizeibehörde dann einen Anruf des LAPDs erhalten. Iroc und sein Anwalt hätten den dortigen Kollegen mitgeteilt, dass sich eine Aufnahme vom Geständnis des einstigen Sportlers im Rucksack befinde, die außerdem Hinweise auf eine dritte, bisher unbekannte Person gebe, die ebenfalls in die Morde verwickelt sein soll.

O.J. war von 1985 bis 1992 mit Nicole verheiratet und bekam mit ihr zwei Kinder. Nachdem die 35-Jährige und Ron im Juni 1994 in Brentwood ermordet worden waren, geriet der Footballstar ins Visier der Ermittlungen. Der darauffolgende Strafprozess erregte weltweites Aufsehen und endete 1995 mit einem Freispruch. In einem Zivilprozess 1997 wurde er jedoch für den Tod der beiden verantwortlich gemacht und zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. Etwa zehn Jahre später wurde der US-Amerikaner außerdem wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach neun Jahren kam er wieder auf freien Fuß. Am 10. April 2024 verstarb O.J. an Prostatakrebs.

FILES/AFP/Getty Nicole Brown, verstorbene Frau von O.J. Simpson

Getty Images O.J. Simpson bei seinem Mord-Prozess 1995