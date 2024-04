Nach Prostatakrebskampf: O.J. Simpson stirbt mit 76 Jahren!

O.J. Simpson (✝76) hatte schon als Jugendlicher seine Karriere als Footballer begonnen. In seiner erfolgreichen Laufbahn erreichte er eine weltweite Berühmtheit – jedoch auch durch zahlreiche Schlagzeilen. Nun wird bekannt, dass er gestorben ist. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs", erklärt seine Familie in einem Statement auf X. Erst vor wenigen Monaten war publik geworden, dass O.J. an Prostatakrebs erkrankt ist.

O.J. starb am Mittwoch im Kreise seiner Familie, wie aus dem Statement weiter hervorgeht. "Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren", steht es weiter in der Nachricht geschrieben. Mehr Details gibt die Verwandtschaft des US-Amerikaners nicht bekannt.

Im Juni 1994 verbreitete sich die Nachricht vom Tod von O.J.s damaliger Frau Nicole wie ein Lauffeuer. Die Schauspielerin wurde in ihrem Haus erstochen. Daraufhin war der Sportler schnell zum Hauptverdächtigen geworden und kam vor Gericht. O.J wurde damals von Kim Kardashians (43) Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) verteidigt – und wurde später freigesprochen. 2008 wurde er allerdings wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu neun bis 33 Jahren Haft verurteilt. 2017 kam er auf Bewährung frei – diese wurde im Dezember 2021 für beendet erklärt.

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017 in Nevada

O.J. Simpson im Oktober 2008 in Las Vegas

