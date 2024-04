Curvy Model Iskra Lawrence erwartet seinen zweiten Nachwuchs

Es gibt süße Neuigkeiten bei Iskra Lawrence (33) und ihrem Partner Philip Payne: Das Model und der Musikproduzent erwarten ihren zweiten Nachwuchs! Auf Instagram verkündet Iskra die freudige Botschaft mit einem niedlichen Foto, auf dem sie mit ihren zwei liebsten Männern posiert – mit Philip und ihrem vierjährigen Sohn – und sich dabei hinweisend an den Bauch fasst. Auf einem weiteren Bild hält sie sogar einen Schwangerschaftstest in die Kamera. "Vier Jahre später und wir werden endlich eine vierköpfige Familie sein", schreibt sie und fügt ein vor Freude weinendes Emoji hinzu. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird und welchen Namen der Nachwuchs dann tragen soll, behalten die Zweifacheltern in spe bisher für sich.

Im Jahr 2019 überraschte das Liebespaar erstmals mit süßen Schwangerschafts-News. Und vor allem für die beiden war es eine große Überraschung: Iskra hatte seit elf Jahren mit der Pille verhütet und war dennoch schwanger geworden. Am 19. April 2020 erblickte das Baby das Licht der Welt. "Ihr seid seit so vielen Jahren meine Online-Familie und ich bin überfordert, es euch zu sagen, Baby P ist angekommen und ich und Papa nehmen uns Zeit, um zu verarbeiten, dass wir jetzt eine dreiköpfige Familie sind", verkündete sie damals ganz emotional im Netz.

Die erste Geburt der Laufstegschönheit verlief nicht ganz nach Plan. Aufgrund des Social Distancingwährend der Pandemie entschieden sich Iskra und Philip für eine Hausgeburt. Wie sie damals auf der Social-Media-Plattform verriet, musste das Neugeborene von der Hebamme wiederbelebt werden – dass ihr Kleiner überlebt hat, war für die damals frischgebackene Mama ihr persönliches Wunder. Trotz allem hatte sie damals die beste Woche ihres Lebens. Ganz stolz teilte sie die rührenden Worte: "Deine Geschichte fängt gerade erst an und ich kann mir nicht einmal vorstellen, welche Auswirkungen du auf diese Welt haben wirst und welche Träume du erschaffen wirst." Auch ein kleines Bild vom Spross durften die Fans bestaunen.

Instagram / iskra Philip Payne und Iskra Lawrence, April 2024

Instagram / iskra Iskra Lawrence und Philip Payne mit ihrem Sohn

