Model Iskra Lawrence ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Heute ist ein ganz besonderer Tag für Iskra Lawrence (34): Das Model ist zum zweiten Mal Mama geworden. Diese süße Nachricht teilt sie nun mit ihren Fans in den sozialen Medien. Auf Instagram postet die Beauty eine Reihe niedlicher Fotos. Diese zeigen Iskra und ihren Partner Philip Payne gemeinsam mit dem Neugeborenen. "Unsere Tochter ist um 3:56 Uhr hier bei uns zu Hause angekommen", verkündet sie stolz und beteuert: "Unsere Herzen explodieren vor Dankbarkeit."

Bei der Entbindung in ihrem Zuhause scheint alles glattgelaufen zu sein. Die Influencerin dankt in ihrem emotionalen Posting auch ihren Geburtshelfern und betont, es sei eine traumhafte Geburt gewesen. Doch davon können sich ihre Fans bald selbst ein Bild machen – so schreibt Iskra: "Ich habe die ganze Geburt gefilmt und werde sie bald teilen." Bis es so weit ist, freuen sich ihre Bewunderer über die tolle Nachricht und die süßen Bilder. Ein User kommentiert: "Sie ist so niedlich und wunderschön. Herzlichen Glückwunsch!"

Im Frühjahr hatte das Model bekannt gegeben, erneut Nachwuchs zu erwarten. "Vier Jahre später und wir werden endlich eine vierköpfige Familie sein", schrieb sie zu einem niedlichen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Philip und ihrem Sohn Alpha zeigte. Bei Baby Nummer zwei scheint es sich um ein waschechtes Wunschkind zu handeln – zum ersten Mal wurde Iskra allerdings schwanger, obwohl sie die Pille nahm.

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Model

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Philip Payne und ihr Sohn im August 2024

