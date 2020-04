Großartige News von dem US-amerikanischen Curvy-Model Iskra Lawrence (29)! Die 29-Jährige überraschte ihre Fans und Follower vor einigen Monaten – trotz der Pille erwarteten sie und ihr Liebster Philip Payne zum ersten Mal Nachwuchs. Vor wenigen Tagen verkündete sie noch, dass das Baby eigentlich schon längst hätte zur Welt kommen sollen. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende – Iskra ist Mama geworden.

Dies verkündete die kurvige Beauty nun in einem emotionalen Instagram-Post. "Ihr seid seit so vielen Jahren meine Online-Familie und ich bin überfordert, es euch zu sagen, Baby P ist angekommen und ich und Papa nehmen uns Zeit, um zu verarbeiten, dass wir jetzt eine dreiköpfige Familie sind", schreibt die blonde Schönheit in ihrem Verkündungs-Beitrag. In Zeiten von Social Distancing habe sie ihr Baby zu Hause zur Welt gebracht.

Weiter verriet Iskra, dass es erst mal keine Fotos von dem Neugeborenen geben wird. Sie gab an, dass sie und ihr Liebster in der Vergangenheit sogar Morddrohungen erhalten haben: "Deshalb fühle ich mich sehr beschützerisch und möchte nie, dass mein Baby das Gefühl hat, wir hätten es überbelichtet.

Getty Images Iskra Lawrence bei Golden der Globe Awards Cocktail Reception at The Beverly Hilton Hotel

Getty Images Iska Lawrence

Instagram / Iskra Model Iskra Lawrence

