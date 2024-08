Das ist bei Iskra Lawrences zweiter Schwangerschaft anders

Iskra Lawrence (33) ist momentan mit Baby Nummer zwei schwanger. Im Interview mit OK! verrät das Curvy-Model jetzt, welche Unterschiede es im Vergleich zu seiner ersten Schwangerschaft bemerkt hat. "In den ersten vier Monaten hatte ich wirklich mit ständiger Übelkeit und Müdigkeit zu kämpfen, die ich in meiner ersten Schwangerschaft nicht hatte", plaudert die Laufstegschönheit aus. Doch nicht nur diese Wehwehchen machen Iskra zu schaffen: "Und auch mit Schwellungen und Steifheit im Körper habe ich zu kämpfen."

Trotz der Schwangerschaftsbeschwerden gelingt es Iskra, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen. Dieser Balanceakt ist allerdings nur möglich, weil die 33-Jährige tatkräftige Unterstützung von ihrem Mann Philip Payne bekommt. "Er ermöglicht es mir, zu reisen und zu arbeiten und mich nicht mit der Betreuung meines Sohnes stressen zu müssen. Er ist mein Fels in der Brandung und hält mir und unserer Familie den Rücken frei", schwärmt Iskra von ihrem Partner in den höchsten Tönen.

So rosig wie Iskras Schwangerschaft nun für den einen oder anderen klingen mag, ist sie aber nicht. Auf Instagram teilte die Blondine mit ihrer Community erst Ende Juli ihre Sorgen und Ängste bezüglich ihrer zweiten Schwangerschaft. "Ich bin nervös, dass ich mich bereits von dem Mann, den ich liebe, distanziert fühle und es noch schwieriger wird, wenn unser zweites Baby da ist", beichtete sie. Vor rund fünf Jahren machte Iskra die Liebe zu ihrem Philip im Netz offiziell. Im April 2020 durften die beiden dann ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten. Baby Nummer zwei sollte sich auch ganz bald auf den Weg machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Iskra Lawrence, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Philip Payne und ihr Sohn im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Iskra im Netz über ihre Schwangerschaft spricht? Super! Mich interessiert das total. Nicht so gut, das sollte sie lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de