Iskra Lawrence macht sich keinen Druck mit After-Baby-Body

Iskra Lawrence (34) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Das Model ist Anfang Oktober zum zweiten Mal Mama geworden. Im Gespräch mit OK! erzählt die Laufstegschönheit, dass sie sich bezüglich ihres After-Baby-Bodys keinen Druck macht. "Die Art und Weise, wie ich meinen Körper vor meinem ersten Baby gesehen habe, ist anders als nach der Geburt", verrät sie und erklärt: "Ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass mein Körper wieder anders aussehen würde und nicht erwartet, dass alles gleich bleibt, weil es sich ändern muss. Mein Körper musste sich verändern, wachsen, sich dehnen und einen Menschen beherbergen."

Diese Einstellung versucht sie nun auch schon ihren Sprösslingen mit auf den Weg zu geben. "Ich versuche meine Kinder so zu erziehen, dass sie wissen, dass ihr Selbstwertgefühl auf dem beruht, was sie sind, und auf all den wunderbaren Dingen, die sie ausmachen, und nicht auf ihrem Aussehen", betont sie. Für Iskra sei es sehr wichtig, ihren Sprösslingen beizubringen, dass es auf die inneren Werte ankommt: "Besonders in einer Welt, in der das Aussehen der Frauen die wichtigste Währung ist, ist es für mich entscheidend, meiner Tochter beizubringen, dass es nicht das Wichtigste ist, hübsch zu sein."

Die zweite Schwangerschaft verkündete Iskra im April dieses Jahres. Seitdem teilte sie auch immer wieder ihre Unsicherheiten bezüglich der Schwangerschaft im Netz. Auf Instagram postete sie im Juli ein Foto, auf dem sie ein hellgelbes Häkel-Set bestehend aus kurzen Shorts und einem langen Cardigan trägt, der vorne nur durch zwei Schleifen zusammengehalten wird und einen Blick auf ihren prallen Babybauch freigab. Zu dem Beitrag reflektierte Iskra: "Ich hätte dieses Outfit fast nicht getragen, weil ich mich wegen der Größe und Schwellung meiner Beine total unsicher fühlte."

Getty Images Iskra Lawrence, Model

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Juni 2024

