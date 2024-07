Schwangere Iskra Lawrence kämpft mit Unsicherheiten!

So stylish präsentiert Iskra Lawrence (33) ihren Babybody! Dass das Model ein Händchen dafür hat, seinen Körper in Szene zu setzen, bewies es schon häufig. Beim Betrachten der Bilder, die Iskra auf ihrem Instagram-Profil teilt, wird klar, was unter einem echten Schwangerschaftsglow zu verstehen ist. Die Beauty trägt ein hellgelbes Häkel-Set, bestehend aus kurzen Shorts und einem langen, luftigen Cardigan, der vorne mit zwei Bändchen geschnürt ist und einen Blick auf ihren prallen Babybauch freigibt. Was auf den Fotos allerdings nicht zu erkennen ist, sind die Unsicherheiten, die sich hinter ihrer strahlenden Fassade verbergen. In der Bildbeschreibung versucht sie, ihre Zweifel in Worte zu fassen. "Ich hätte dieses Outfit fast nicht getragen, weil ich mich wegen der Größe und Schwellung meiner Beine super unsicher fühlte", gibt Iskra zu und ergänzt: "Unsicherheiten lassen sich auch nach Jahren der 'Arbeit' nicht völlig abschalten."

Sie habe schon seit Kindertagen stämmigere Beine gehabt, was wohl in ihrer Familie zu liegen scheint. "Ich bin mit der 'Warnung' aufgewachsen, dass ich 'den Lawrence-Popo und die Lawrence-Beine' bekommen würde, als wäre es ein Fluch", erzählt sie ihren Followern. Im Weiteren betont sie, dass es "das Perfekte" nicht gebe und dass sie wisse, dass man sich nicht mit den retuschierten Bildern im Netz vergleichen soll. Trotz jahrelanger Modelerfahrung bliebe auch sie nicht von einem selbstkritischen Körperbild verschont. "Ich habe das Gefühl, wenn man einmal mit Körperdysmorphie oder einer Essstörung gelebt hat, ist sie immer noch irgendwo im Hinterkopf verankert", betont die 33-Jährige und spielt dabei auf eine schwere Zeit in ihrer Vergangenheit an. Sie habe sich von ihren Unsicherheiten jedoch nicht unterkriegen lassen und das knappe Outfit mit Stolz getragen. Iskra beendet ihre Message mit einem Appell an ihre Follower: "Ich hoffe, wenn du einen schwierigen Tag, eine schwierige Woche, einen schwierigen Monat oder ein schwieriges Jahr in Bezug auf dein Körperbild durchmachst, ist das deine Erinnerung daran, dich trotzdem zu zeigen und zu wissen, dass du genug bist."

Anfang Juni musste sich das Curvy-Model nach einem Laufstegjob für eine Bademodekollektion fiesem Hate stellen. Kommentare wie "Ich muss mir echt Mühe geben, diese Bilder vor dem Essen aus meinem Kopf zu bekommen" und "Sie zeigt ihren großen, ungesunden Körper!" waren dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Britin zeigte sich fassungslos über die Beleidigungen gegen eine schwangere Frau. Sie steht jedoch voll und ganz zu ihrem Körper. "Ich fühlte mich so verdammt selbstsicher", machte die Zweifachmama in spe auf der Social-Media-Plattform deutlich.

