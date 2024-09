Kurz vor der Geburt: Iskra Lawrence teilt laszive Fotos

Das britische Model Iskra Lawrence (33) steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes und präsentiert nun stolz ihren Babybauch! Auf Instagram veröffentlicht die Beauty ein paar Bilder von sich, auf denen sie in einem weißen Bikini ihre ziemlich runde Körpermitte in Szene setzt. Mit diesen Schnappschüssen will sie ihren Geburtsmonat und die Geburt ihres Kindes zelebrieren. Dazu schreibt Iskra: "Mein Geburtstagsmonat und dein Geburtsmonat. Ich frage mich, ob du die dritte Generation der Jungfrauen wirst. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen und dich zu einer mächtigen, unaufhaltsamen Göttin zu erziehen."

Im April verkündete Iskra ihre Schwangerschaft mit einer emotionalen Instagram-Nachricht. Zusätzlich zu den freudigen Neuigkeiten enthüllte die 33-Jährige, dass sie erneut umgerechnet 18.000 Euro an zwei ihrer Follower spenden wird, um sie auf deren Fruchtbarkeitsreise zu unterstützen. Das ist nicht das erste Mal, denn bei ihrer ersten Schwangerschaft hatte sie über 9.000 Euro an ein anderes Paar gegeben. "Diese Ankündigung ist besonders wichtig, weil ich erneut mit First Response Pregnancy zusammenarbeite und die 18.000 an zwei von euch spende", teilte sie mit. Sie betonte die Wichtigkeit der Unterstützung für Paare, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben, und hob hervor, wie berührend es für sie war, Teil der Reise anderer Frauen zu sein.

Iskra hat jedoch noch andere Bedenken. Vor einigen Wochen teilte sie auf Instagram ihre Sorgen bezüglich der Auswirkungen der Geburt auf ihre Beziehung zu ihrem Partner Philip. "Ich bin nervös, dass ich mich bereits von dem Mann, den ich liebe, distanziert fühle und es noch schwieriger wird, wenn unser zweites Baby da ist", schrieb sie. Das Paar ist seit 2019 zusammen und hat schon einen gemeinsamen Sohn. Die emotionalen und physischen Herausforderungen der zweiten Schwangerschaft und die Sorge, ob sie ihrem zweiten Kind die gleiche Liebe und Aufmerksamkeit schenken kann, wie sie es beim ersten tat, machen ihr zusätzlich zu schaffen.

Instagram / iskra Iskra Lawrence mit ihrem Partner Philip Payne und Söhnchen Alpha

Instagram / iskra Iskra Lawrence und Philip Payne mit ihrem Sohn

