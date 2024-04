Verrät Noah Kahan auf seiner neuen Platte seine Verlobung?

Noah Kahan ist mit seinem Song "Stick Season" zu einem der erfolgreichsten Newcomer der vergangenen Jahre geworden. Auch das dazugehörige Album war so erfolgreich, dass es nun in einer überarbeiteten Vinyl-Ausgabe neu veröffentlicht wird. Verrät der Musiker auf dieser neuen Platte nun seine Verlobung? Die TikTokerin Gamrful scheint sich der Sache sicher zu sein. Sie hält das Werk, das in Deutschland erst Ende April erscheint, in ihrem TikTok-Video schon in den Händen. In den Danksagungen nennt der Indie-Liebling seine "Verlobte" und widmet ihr rührende Worte: "Du bist die Luft, die ich atme. [...] Ich könnte den Rest meines Lebens damit verbringen, dir dafür zu danken, mir in dieser Zeit geholfen zu haben, und ich verspreche, dass ich das tun werde. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."

Bis jetzt hat Noah sein Privatleben eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten. The Knot behauptet allerdings, dass der Gitarrist mit einer Fotografin namens Brenna Nolan zusammen sein soll. Die beiden zeigten sich erstmals im Oktober 2023 gemeinsam in der Öffentlichkeit, als sie gemeinsam die TIME100 Next Gala besuchten. Die zwei könnten sich seit ihrer Kindheit kennen, denn sie kommen beide aus dem beschaulichen New England. Bestätigt hat der Musiker die Liebes-News jedoch noch nicht.

Noah ist zwar noch recht neu auf dem Pop-Olymp, aber viele etablierte Künstler sind Fans des Folk-Sängers. Er arbeitete schon mit Post Malone (28), Lizzy McAlpine, Kacey Musgraves zusammen und stand vor Kurzem mit Olivia Rodrigo (21) auf der Bühne. Bei ihrem Konzert hatte der 27-Jährige erst mit einer blonden Perücke getarnt im Zuschauerbereich gestanden, bevor er mit ihr zusammen "Stick Season" performte. Auf Instagram schrieb der Musiker danach: "Manchmal braucht man eine Verkleidung, um die beste Show der Welt zu sehen.[...] Es ist mir eine große Ehre, gestern Abend bei dir gewesen zu sein, Olivia Rodrigo."

Getty Images Noah Kahan und Brenna Nolan im Oktober 2023

Getty Images Noah Kahan, Musiker

Glaubt ihr, Noah äußert sich noch zu den Gerüchten? Ja, ich denke er, wird es bald bestätigen. Nee, das bleibt privat. Ergebnis anzeigen



