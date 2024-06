Männertränen: Das macht Noah Kahans Konzerte so besonders

Seit der Veröffentlichung seiner Single "Stick Season" zählt Noah Kahan zu den erfolgreichsten Newcomern, welche die Musikbranche in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Zum Start seiner diesjährigen "We'll All Be Here Forever"-Tour verrät der Sänger im Interview mit GQ, was ihn während seinen Shows ganz besonders bewegt: "Ich sehe alte Männer und Studenten, die bei meinen Konzerten weinen." Solche Emotionen zu sehen, sei für ihn "das Tollste, was es auf der Welt gibt".

Auch wenn die Geschlechterverteilung bei seinen Konzerten ziemlich ausgeglichen zu sein scheint, stimmt ihn vor allem die Reaktion seiner männlichen Fans emotional. "Ich liebe alle meine Fans, aber es ist etwas Besonderes, wenn ein junger Mann diese Art von Liedern mitsingen kann", schwärmt der Singer-Songwriter weiter und betont: "Ich, als Mann, sage dir, dass es für zwei Männer unglaublich selten ist, nebeneinander zu weinen, und das in einer Menge zu sehen, ist etwas ganz Außergewöhnliches." Seine Freude über die Gefühle seiner Fans mag daher kommen, dass er sich bei vielen seiner Songs mit psychischen Gesundheitsproblemen auseinandersetzt. Im Interview erinnert sich der "Dial Drunk"-Interpret an eine Situation, in der er sich selbst missverstanden fühlte. Er sei bei einem Therapeuten gewesen, der seine schwierige Gefühlslage nicht ernst genommen habe. Er versicherte Noah, dass er keinen Grund habe, traurig zu sein, da er doch ein Konzert in Nashville geben werde. "Weil er sich meinen Zeitplan für die Tour angesehen hatte", erklärt der Folk-Pop-Sänger fassungslos. "Ich möchte unter Menschen sein, die sich an die ungeschriebene Regel halten, sich gegenseitig das Gefühl zu geben, normal zu sein, aber das wird immer schwieriger", erklärt der 27-Jährige.

Noahs gleichnamiges Album zu seinem Song "Stick Season" war ein so großer Erfolg, dass es im April als überarbeitete Vinyl-Ausgabe neu veröffentlicht wurde. Nach dem Release fiel der aufmerksamen TikTokerin Gamrful eine kleine Besonderheit in den Danksagungen der Platte ins Auge, die sie in einem Video auf TikTok mit ihren Followern teilte. Der Musiker bezeichnet seine angebliche Freundin Brenna als seine "Verlobte" und widmet ihr ergreifende Zeilen: "Du bist die Luft, die ich atme. [...] Ich könnte den Rest meines Lebens damit verbringen, dir dafür zu danken, mir in dieser Zeit geholfen zu haben, und ich verspreche, dass ich das tun werde. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."

Getty Images Noah Kahan, Musiker

Getty Images Noah Kahan und Brenna Nolan im Oktober 2023

