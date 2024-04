Brasilianischer Influencer (20) ertrinkt während Stunt-Dreh!

Es gibt traurige Nachrichten für die Fans von MC Diegun Md. Der brasilianische Influencer ist im Alter von 20 Jahren plötzlich verstorben. Während eines Stunt-Versuchs soll der Social-Media-Star am Dienstag in einem Stausee ertrunken sei. Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor, wie unter anderem The Sun berichtet. Während der Tragödie waren angeblich Freunde des Verstorbenen anwesend – jegliche Rettungsversuche kamen jedoch zu spät.

Laut dem Boulevardblatt heiße es in einem Statement des brasilianischen Sekretariats für öffentliche Sicherheit: "Zeugen, die bei dem Opfer waren, versuchten erfolglos, den jungen Mann zu retten. Sie riefen dann die Feuerwehr, die ihn aber auch nur noch tot bergen konnte." Bisher wird der Tod von Diego Kaua Oliveira Santos, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, als "verdächtiger Todesfall" eingestuft. Die Ermittlungen sollen andauern.

Wie die Polizei berichtet haben soll, zeichnete der 20-Jährige Material für ein neues Video auf. Auf seinem Instagram-Profil ehren zahlreiche seiner rund 140.000 Follower den Verstorbenen. "Du bleibst für immer in meinem Herzen. Ich liebe dich!", schreibt ein Nutzer der Social-Media-Plattform und ein weiterer trauert: "Ich werde mich für immer an dich erinnern mithilfe deiner Videos!"

Instagram / dieguinmd MC Diegun Md, Influencer

Instagram / dieguinmd MC Diegun Md im April 2024

