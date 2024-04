Kandidaten trauen "Make Love, Fake Love"-Xander nicht mehr

Xander sorgt für Misstrauen. Der Münchener ist gerade bei Make Love, Fake Love dabei und lernt Antonia Hemmer (24) kennen – die weiß aber noch nicht, dass er eigentlich eine Freundin hat. Langsam werden aber auch die anderen Kandidaten in der Villa misstrauisch: "Wir haben das Gefühl, dass er nur dieses Spiel gewinnen möchte und es gar nicht um Antonia geht", meint etwa Marcel in der aktuellen Folge, als Xander sich wieder hoch zu der Bauer sucht Frau-Bekanntheit schleicht. Die anderen Männer stimmen ihm zu – einer flüstert sogar "Arschloch".

Am nächsten Tag schnappt sich Marcel dann auch Antonia und äußert ihr gegenüber seine Zweifel. "Ich sage dir offen und ehrlich: Er will einfach nur dieses Spiel gewinnen. Punkt", meint der 28-Jährige. Das geht aber eher nach hinten los und die Influencerin ist genervt. "Ich finde es nicht schön, jemand anderem jetzt einzureden oder zu sagen, dass jemand nur das Spiel gewinnen will", kontert sie. Sie könne sich zu dem Zeitpunkt weiterhin nicht vorstellen, dass Xander vergeben ist.

Mittlerweile ist Antonia wohl schlauer, denn schon während der Ausstrahlung wurde klar, dass Xander tatsächlich vergeben ist. Seine Freundin Lisa konnte ihre Enttäuschung nicht mehr zurückhalten und weinte in der Vergebenen-Villa, als sie die Szenen ihres Freundes sah und verriet sich damit selbst.

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Marcel

Make Love, Fake Love, RTL Xander und Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

