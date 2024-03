Antonia Hemmers "Make Love, Fake Love"-Favorit ist vergeben!

In der aktuellen Folge der Realityshow Make Love, Fake Love geht es heiß her! Nachdem die Single-Lady Antonia Hemmer (23) dem Kandidaten Xander ihren Love Key gibt, verbringen sie die Nacht zusammen in ihrer Suite. Währenddessen müssen die Vergebenen in der Partnervilla zusehen. "Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Nacht mit Xander so mit sich bringt und wie weit wir gehen", verrät die Influencerin im Interview. Sie wolle ihm zeigen, dass sie Interesse an ihm habe. Bereits nach kurzer Konversation beginnen die beiden, sich intensiv zu küssen. Währenddessen kann sich Kandidatin Lisa Postel in der Villa der Vergebenen nicht zurückhalten: "Ich freu' mich", sagt sie mit traurigem Blick und fügt hinzu: "Er ist mein Partner. Ich konnte es leider nicht mehr für mich behalten."

Bereits in den vorherigen Folgen wurde vermutet, dass der Münchner in einer Beziehung sein könnte, als ein verdächtiges Foto mit ihm und Lisa auftauchte. Lisa verrät, dass sie und ihr Partner die Regel festgelegt hatten, dass Küssen an sich erlaubt sei. Dennoch sei sie sich aufgrund Xanders authentischer Herangehensweise unsicher: "Also entweder ist er ein absolut krasser Schauspieler und hält sich an unsere Regeln oder er ist einfach ein Arschloch", findet sie. Er spiele seine Rolle so gut, dass sie sich nicht sicher sein könne, ob nicht ein bisschen Wahrheit in seinen Worten und Taten mitschwingen würde. "Das ist jetzt Show, versuch es so zu sehen", versuchen die anderen Vergebenen Lisa zu trösten.

Der 25-Jährige hat seit Beginn der Staffel eine Favoritenposition inne: "Xander schafft es schon wirklich krass, mir den Kopf zu verdrehen", gesteht Antonia in der vierten Folge. Nach der gemeinsamen Nacht scheint es um Antonia vollends geschehen zu sein, und sie behauptet, nach den vielen Küssen "ein gewisses Kopfkino" zu haben.

Anzeige Anzeige

RTL Xenia, Lisa und Mergita , "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Xander vergeben ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de