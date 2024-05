Bei Wind und Wetter: König Charles ist auf Termin-Marathon!

Auch das britische Wetter kann König Charles III. (75) nichts anhaben. Seit einigen Tagen arbeitet der britische Monarch wieder – trotz seiner Krebserkrankung. Seit Montag nahm er bisher jeden Tag einen Termin wahr. Auch heute ist der Monarch wieder unterwegs. Zusammen mit seiner Nichte Zara Tindall (42) besuchte er die Royal Windsor Horse Show – ein sichtlich freudiges Ereignis für den König. Denn genau wie seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. liebt Charles Pferde über alles.

Augenscheinlich geht es Charles aktuell wieder besser. Der Buckingham Palace ließ über einen Sprecher verlauten, dass der 75-Jährige wegen seines Comebacks "voller Tatendrang" sei. Das dürfte man vor allem bei seinem Termin an der Pferdestrecke gemerkt haben. Wie die Fotos zeigen, lachte der Vater von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) ganz viel. Zudem soll er auch ein paar Witze mit den Mitarbeitern gemacht haben.

Dabei ist seine Frau Königin Camilla (76) gar nicht so begeistert, dass ihr Liebster gleich wieder so viel unterwegs ist. Bei dem Besuch einer Krebsklinik soll sie einigen Patienten eröffnet haben, wie The Sun berichtete: "Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten." Ihr hätte es wohl besser gefallen, wenn der Regent sich noch ein wenig ausruhen würde. Trotz seiner vielen Verpflichtungen soll er aber auch weiterhin täglich medizinisch behandelt werden – entweder vor oder nach seinen Terminen.

Getty Images König Charles und Zara Tindall im Mai 2024

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Platin-Jubiläum der Queen im Juni 2022

