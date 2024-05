"Make Love, Fake Love"-Männer enttäuschen Antonia maßlos!

In der aktuellen Folge von Make Love, Fake Love kullern bei Antonia Hemmer (24) zahlreiche Tränen. Und das, obwohl die Blondine dieses Mal hohen Besuch bekommt – ihre beste Freundin Loreen Schenke steht vor der Tür und prüft die Männer auf Herz und Nieren! In den ersten Minuten vergibt Antonia den Lovekey an Laurence und sorgt damit für viel Unmut unter den Kandidaten. Die Männer nutzen die Abwesenheit des Neulings als willkommene Chance, ihrem Ärger über Antonias Entscheidung Luft zu machen und posaunen ihre Gedanken hinter ihrem Rücken frei heraus. Vor allem Marcel und Xander sind mit abwertenden Bemerkungen ganz vorne mit dabei! "Ich mache mir keinen Kopf, die nächste Chaya in Deutschland wartet schon", scherzt Ersterer. Xander findet für seine Wut noch viel deutlichere Worte: "Ich würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen."

Einer der Kandidaten fühlt sich aber verpflichtet, Antonia über die Bemerkungen der Männer in Kenntnisse zu setzen und sucht das Gespräch zu der Single-Lady. "Mir liegt was im Magen", beginnt Joni das Gespräch. "Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich merke, wie mich das herunterzieht, wie manche Jungs hier über dich reden", erzählt er weiter. Nachdem Joni Antonia alles erzählt hat, was seine Mitstreiter so gesagt haben, bricht sie in Tränen aus. Bevor sie das Gespräch zu ihren Männern sucht, muss sich die 24-Jährige erst einmal sammeln. Die anderen Teilnehmer munkeln währenddessen, was ihr Kontrahent ihrer Herzdame wohl erzählt haben könnte.

Beim gemeinsamen Mittagessen lässt Antonia dann die Bombe platzen und macht den Männern eine deutliche Ansage wegen ihres Verhaltens. "Ich hatte gerade ein Gespräch mit Joni und bin ehrlich gesagt ein bisschen geschockt von euch. Was ich extrem respektlos von euch finde, ist, dass einer sagt, er würde mit meiner besten Freundin bumsen, nur weil ich hier die Männer teste", ärgert sich die Blondine. "Mit so einem Mann möchte ich nicht nach Hause gehen. Da schäme ich mich und ihr werdet euch auch schämen, sobald ihr das im Fernsehen seht", sagt Antonia fassungslos.

RTL / Pervin Inan-Serttas Jonathan von "Make Love, Fake Love"

RTL Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

