So hart trainiert Ann-Kathrin für ihr "Let's Dance"-Comeback

Mit diesem Comeback hätte Ann-Kathrin Bendixen nicht gerechnet. Aufgrund seines Gesundheitszustands kann Tony Bauer (28) nicht mehr an Let's Dance teilnehmen. Damit rückt die gerade ausgeschiedene Tänzerin nach und nimmt seinen Platz ein. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Influencerin etwas von der Rolle: "Ich stehe komplett unter Schock [...]. Wie soll man sich innerhalb von drei Stunden zwei Tänze merken?" Doch die Motorradfahrerin ist motiviert. In den nächsten Clips sieht man sie mit Valentin Lusin (37) beim Training. Erst um drei Uhr nachts verabschiedet sich Ann-Kathrin dann schließlich ins Bett.

Obwohl sich Ann-Kathrin freue, ihren Magic Moment zu performen, bricht ihr Herz für den ausgeschiedenen Komiker. "Wenn ich mir eins wünschen könnte, dann dass Tony drin bleibt und ich einfach draußen bleibe", gibt sie in ihrer Story ehrlich zu. Die negativen Reaktionen der "Let's Dance"-Fans sind für sie schwer zu verarbeiten. Der 28-Jährige verkündete am Donnerstagabend, dass er die Show verlassen müsse. "All die Energie, die ich für das Training brauche, die Kohlenhydrate, die Mineralien – eigentlich alles, was ich brauche, wird nicht mehr durch die parenterale Ernährung abgedeckt", erklärte er seinen Fans auf Instagram.

Mit seiner Teilnahme an "Let's Dance" wollte der Comedian ein Zeichen setzen. Aufgrund seines Kurzdarmsyndroms muss Tony 17 Stunden täglich einen Rucksack tragen, durch den er ernährt wird. "Mir schreiben Eltern von kranken Kindern oder auch kranke Kinder selbst, dass sie jetzt ein Vorbild haben!", hatte er im Interview mit RTL erzählt. Seine Leistung auf dem Parkett wäre ein weiterer Beweis dafür, dass Menschen, die unter der gleichen Erkrankung leiden wie er, Respekt verdienen.

