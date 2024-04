Orpheus Pledger nach dreitägiger Flucht in Polizeigewahrsam

Orpheus Pledger (30) ist nicht länger auf freiem Fuß! Der ehemalige "Home and Away"-Star befand sich seit März eigentlich aufgrund einer vermuteten Körperverletzung in Untersuchungshaft. Vor wenigen Tagen gelang dem Schauspieler jedoch die Flucht aus einem Krankenhaus. Nach einer dreitägigen Fahndung können die Beamten nun wieder aufatmen: Wie die Polizei von Victoria laut The Sun nun mitteilt, wurde der Australier am Donnerstag gefunden und in Gewahrsam genommen.

Der Schauspieler war vor rund einem Monat verhaftet worden und befand sich seither eigentlich in Untersuchungshaft. Grund hierfür sind Aufnahmen einer Überwachungskamera: Diese zeigen angeblich, wie Orpheus eine Frau an den Haaren packt, sie zu Boden wirft und auf ihren Kopf eintritt. Vor wenigen Tagen wurde er zur Untersuchung seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert – vor der ärztlichen Kontrolle entwischte er jedoch aus dem Gebäude und befand sich bis heute auf der Flucht.

Schon im jungen Alter von acht Jahren stand Orpheus das erste Mal vor der Kamera: Damals drehte er für die Kinderserie "Silversun". Neben seiner Paraderolle des Studenten Mason Morgan, den er von 2016 bis 2019 in der Seifenoper "Home And Away" an der Seite von Ben Unwin (✝41) verkörperte, konnte er unter anderem auch in der Show "Neighbours" eine Hauptrolle ergattern. Dort spielte von 2011 bis 2012 Noah Parkin. 2021 kam er das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt: Damals wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet, nachdem er mit Crystal Meth und Valium erwischt wurde. Ins Gefängnis musste er damals jedoch nicht.

Getty Images Orpheus Pledger, Schauspieler

Getty Images "Home and Away"-Star Ben Unwin

