Schwere Körperverletzung: Orpheus Pledger ist auf der Flucht

Der ehemalige "Home and Away"-Star Orpheus Pledger (30) steckt in großen Schwierigkeiten! Seit vergangenem Monat befindet sich der australische Schauspieler eigentlich in Untersuchungshaft. Der Grund: Die Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen angeblich, wie er eine Frau an den Haaren packt, zu Boden wirft und auf ihren Kopf eintritt. Vor wenigen Tagen wurde der Darsteller von der Polizei zu einer Untersuchung seiner psychischen Verfassung ins Krankenhaus gebracht. Doch dazu kam es nie. Vor der ärztlichen Kontrolle entwischte der Darsteller nämlich aus der Klinik, wie sein Anwalt Jasper MacCuspie nun vor Gericht angibt. Seither befinde sich der ehemalige Hollywoodstar, Berichten von Daily Mail zufolge, auf der Flucht.

Der Vorfall scheint besonders für den zuständigen Richter eine Katastrophe zu sein. Er war es, der den Krankenhausaufenthalt vorab genehmigt hatte. "Das lässt mich daran zweifeln, ob ich diese Anordnung jemals wieder erteilen werde", gab der Jurist vor Gericht frustriert bekannt. Auch die Staatsanwältin ist über die Flucht des Angeklagten schockiert. Da Orpheus obdachlos und unter Drogen- und psychischen Problemen leide, stelle er laut ihren Aussagen ein inakzeptables Risiko für die Gesellschaft dar.

Der Australier stand schon im Alter von acht Jahren beim Dreh der Kinderserie "Silversun" das erste Mal vor der Kamera. Im Jahr 2011 hatte der Teeniestar dann eine weitere große Rolle ergattert. In "Neighbours" hatte er als Noah Parkin eine der Hauptrollen. Seinen Durchbruch feierte der heute 30-Jährige mit seiner Rolle in "Home and Away". In der australischen Seifenoper spielte er von 2016 bis 2019 neben Schauspielern wie Ben Unwin (✝41) den Studenten Mason Morgan.

Getty Images Orpheus Pledger, Schauspieler

Getty Images "Home and Away"-Star Ben Unwin

