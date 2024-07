Schwere Körperverletzung: Orpheus Pledger gesteht seine Tat

Orpheus Pledger (31) muss sich aktuell in Australien vor Gericht behaupten: Der Schauspieler ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Inzwischen hat der "Home and Away"-Darsteller die Tat gestanden! Wie The Mirror berichtet, hat sein Anwalt ein nun ein Statement abgegeben: Orpheus habe seit einigen Jahren mit psychischen Problemen und Drogenmissbrauch zu kämpfen hat. Mit Mitte 20 habe der ehemalige Seriendarsteller mit dem Konsum von Crystal Meth begonnen – was zunächst aber nicht zu einer Sucht geführt haben soll. Erst nachdem der Australier eine Absage für eine Schauspielrolle erhalten hatte, sei er in eine Abhängigkeit gerutscht.

Laut dem Magazin sei der Rechtsbeistand des 31-Jährigen der Meinung, dass die knapp drei Monate lange Vorverurteilung des Angeklagten eine "ausreichende" Strafe ist. Er plädiere auf eine gemeinnützige Maßnahme. Die Staatsanwaltschaft sehe das aber anders: Sie sei der Ansicht, dass die "Art und Schwere der Straftat [...] ein schwerwiegender Vorfall" ist. Die Entscheidung sei auf eine gemeinschaftliche Schutzanordnung gefallen. Das bedeutet, dass vom Gericht Maßnahmen getroffen werden, die erforderlich sind, um das Opfer und die Allgemeinheit zukünftig vor Bedrohung und Gefahr durch den Angeklagten zu schützen. "Im Moment weiß das Gericht nicht, ob es sich um ein psychisches oder ein Drogenproblem handelt", erklärte Richter Justin Foster. Der Tag der Urteilsverkündung sei auf den dritten Juli vertagt worden.

Der "Silversun"-Darsteller wurde im März dieses Jahres in Melbourne festgenommen, nachdem Aufnahmen einer Überwachungskamera ihn als mutmaßlichen Täter eines körperlichen Angriffs identifiziert hatten. Darauf war zu sehen, wie er eine Frau an den Haaren packt, zu Boden wird und auf ihren Kopf eintritt. Als er während der Untersuchungshaft zu einer ärztlichen Kontrolle in eine Klinik gebracht wurde, entwischte der Angeklagte. Nach einer dreitägigen Fahndung konnte er aber wieder von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

mega Orpheus Pledger, Schauspieler

Getty Images Orpheus Pledger, Schauspieler

