Barbara Meiers Ehemann Klemens meldet Privatinsolvenz an

Klemens Hallmann, österreichischer Immobilienunternehmer und Ehemann der ehemaligen Germany’s Next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (39), hat am Dienstag laut den Berichten von Bild Privatinsolvenz angemeldet. Nach Angaben von Hallmanns Sprecher habe er ein Schuldenregulierungsverfahren beim Handelsgericht Wien beantragt. Ziel ist ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, bei dem er seinen Gläubigern 30 Prozent ihrer Forderungen innerhalb von zwei Jahren zurückzahlen will. Insgesamt belaufen sich die Forderungen von 102 Gläubigern auf satte 95 Millionen Euro, wobei 75 Millionen davon auf Bürgschaften zurückzuführen sind.

Der Immobilienunternehmer betonte, dass die Insolvenz rein privater Natur sei und seine Firma, die "Hallmann Holding", nicht betroffen sei. Die finanziellen Schwierigkeiten begründet sein Sprecher mit einem "außergewöhnlich herausfordernden und toxischen Marktumfeld". Besonders die aktuellen Probleme auf dem Immobilien- und Kapitalmarkt sowie veränderte Finanzierungsstrukturen hätten ihn zu diesem Schritt gezwungen. Zur Klärung der Situation ist geplant, bestehende Vermögenswerte geordnet zu verkaufen. Seine Frau Barbara hat sich bislang nicht zu diesen Entwicklungen geäußert.

Klemens Hallmann ist nicht der erste österreichische Milliardär, der mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft. Sein Fall weckt Erinnerungen an René Benko, mit dem Hallmann auch geschäftlich zusammenarbeitete. So erwarb er 2019 ein ehemaliges Möbelhaus von Benko in der Wiener Neustadt. Privat fanden der Unternehmer und mit Barbara ihr Glück 2019, als sie sich das Jawort gaben. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Ehepaar

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann auf dem Oktoberfest 2023

