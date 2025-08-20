Matching-Night: Erlebt der AYTO-Cast direkt den Blackout?

Bei der ersten Matching Night von Are You The One – Reality Stars in Love war die Spannung förmlich greifbar, als sich die Kandidaten gegenseitig für potenzielle Perfect Matches auswählten. So entschieden sich unter anderem Kevin Njie (29) und Sandra Janina (25) sowie Xander und Elli füreinander. Doch könnten sie tatsächlich das begehrte Perfect Match bilden? Mit jeder leuchtenden Kugel kam die Hoffnung: Zwei Lichter gingen an, doch ein drittes blieb aus. Damit ist klar – es gibt zumindest Anzeichen für Erfolg, doch wer die beiden Treffer ausmacht, bleibt vorerst unklar.

Xander und Elli scheinen große Chancen zu haben, zu den Perfect Matches zu gehören. "Ich glaube, wir könnten ein Perfect Match sein. Aber das müssten wir jetzt einmal die nächsten Tage herausfinden", verriet Xander im Einzelinterview. Trotzdem kursieren im Cast auch andere Vermutungen. So wird spekuliert, dass Kevin und Sandra oder Calvin Ogara und Hati für die Lichtsignale verantwortlich sein könnten. Sophia Thomalla (35), die charmant durch den Abend führte, zeigte sich zufrieden mit den Leistungen der Gruppe. "Ich finde, ihr macht das ganz gut", merkte sie anerkennend an.

Nicht nur die Matches, sondern auch die Persönlichkeiten der Teilnehmer sorgen für Gesprächsstoff – immerhin sind bekannte Reality-Stars wie Kevin, Calvin und andere dabei. "AYTO - Realitystars in Love" bleibt sich treu und füllt den Cast mit polarisierenden Charakteren, die die Show beleben. So erinnert etwa die rege Präsenz von Gesichtern wie Jonny Jaspers (32) an typische See-It-All-Momente bei RTL+. Während Jonnys Auftritte bei verschiedenen Formaten teils kritisch betrachtet werden, scheint der aktuelle Cast von "AYTO" insgesamt einen guten Eindruck bei Moderatorin Sophia und den Zuschauern hinterlassen zu haben – eine solide Basis für weitere spannende Wochen voller Drama und Romantik.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Xander Stephinger, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

Anzeige