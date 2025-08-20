So sieht Anna-Carina Woitschack Ehe mit Stefan Mross heute

Anna-Carina Woitschack (32) hat offen über ihre Ehe mit Stefan Mross (49) gesprochen, die im November 2022 nach sechs Jahren Beziehung endete. Im Podcast "Chefsache mit Oliver Dunk" teilte die Schlagersängerin ihre reflektierten Ansichten zur gescheiterten Ehe. Sie betonte, dass sie keinerlei Groll hege und rückblickend nichts bereue. "Zu der Zeit war es absolut in Ordnung, sonst hätten wir das beide nicht gemacht", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie dankbar für die gemeinsamen Jahre sei. Negative Nachwirkungen sucht sie vergeblich: "Es fühlt sich auch jetzt nicht falsch an im Nachhinein."

Besonderen Wert legte Anna-Carina auf die Klarstellung, dass sie auch während der Ehe nie den Nachnamen ihres berühmten Ex-Mannes beruflich nutzen wollte. "Ich heiße schon immer Woitschack und wollte das auch als Künstlerin beibehalten. Man arbeitet ja mit dem Namen, mit der Marke – und das nun seit 13 Jahren", so die Musikerin. Ihre Entscheidung, ihren Namen nicht zu ändern, habe sie aus Überzeugung getroffen, um zu zeigen, dass sie keine Karriere auf Basis seines Namens anstrebe. Dass sie dennoch oft als "die Ex von Stefan Mross" wahrgenommen werde, störe sie nicht. Sie habe sich über die Jahre eine eigene Fangemeinde aufgebaut, die ihr den Rücken stärke.

Schon im Dschungelcamp ließ Anna-Carina im Gespräch mit Sport-Moderator Jörg Dahlmann (66) die Zuschauer tief an ihren Gefühlen teilhaben. Die Künstlerin berichtete offen von der belastenden Trennung, bei der nicht nur die Liebe, sondern auch eine enge Freundschaft zu Bruch ging. "Seine neue Lebensgefährtin war meine beste Freundin", gestand sie mit Tränen in den Augen, und betonte: "Es hat sich angefühlt, als hätte ich zwei Menschen verloren." Auch der Gedanke daran, wie sehr das Liebes-Aus ihre Familie getroffen habe, ließ sie kaum los. Dennoch scheint die TV-Bekanntheit den emotionalen Herausforderungen inzwischen gestärkt entgegenzutreten und sich auf ihre eigene Karriere und ihr Leben zu konzentrieren.

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im September 2022

RTL Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack, Dschungelcamper 2025